СМИ обещали важное обращение Путина, но оно так и не вышло. Теперь все ждут утра

"Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз умоляют Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю начать новый виток войны", - заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести "референдумы" о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.

В понедельник вечером Пушилин опубликовал видеозапись своего телефонного разговора с Пасечником, в котором идет речь о подготовке к "референдумам".

"У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, - говорит Денис Пушилин в трубку. - Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать".

Позднее стало известно, что "референдумы" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября. На те же даты запланированы "референдумы" и на других оккупированных территориях.

Реакция Ринкевича

Глава МИД Эдгар Ринкевич прокомментировал анонсированные "референдумы". Он призвал расширить список санкций и предоставить Украине больше оружия.

"Судя по всему, РФ движется вперед с организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, международное общество должно отвергнуть этот шаг, нужно больше санкций, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать "нет" шантажу РФ", - написал Ринкевич в Twitter.

Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022

Прокомментировали информацию о "референдумах" и известные политические деятели: