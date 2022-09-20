Во вторник, 20 сентября, российские СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин выступит со специальным обращением по поводу "референдумов" на оккупированных Россией территориях Украины.
СМИ обещали важное обращение Путина, но оно так и не вышло. Теперь все ждут утра
Кроме того, было анонсировано выступление и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Financial Times отмечает, что в последний раз Путин выступал с подобным обращением в феврале, когда сообщил о начале "специальной военной операции" в Украине.
После 22 часов российские телеканалы RT и Первый канал удалили анонсы трансляции обращения Путина. В свою очередь издание "Московский комсомолец" отмечает, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не выходит на связь.
Провластные российские журналисты сообщили, что выступление главы РФ состоится "завтра", а руководитель RT Маргарита Симоньян посоветовала идти спать.
Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента сообщил, что записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".
После этого Baza сообщила, что выступление Путина ожидается в среду в 9:00 по московскому времени. По данным источника Baza, эфирные группы российских теле и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления президента России.
Напомним, во вторник, 20 сентября, из оккупированных Россией территорий Украины стали звучать призывы о проведении "референдумов" о присоединении к РФ.
"Сепаратисты Донбасса напуганы украинским контрнаступлением и потому в очередной раз умоляют Россию аннексировать оккупированные украинские территории, что позволит Кремлю начать новый виток войны", - заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Глава ДНР Денис Пушилин предложил главе ЛНР Леониду Пасечнику совместно провести "референдумы" о присоединении двух этих непризнанных международным сообществом образований к России.
В понедельник вечером Пушилин опубликовал видеозапись своего телефонного разговора с Пасечником, в котором идет речь о подготовке к "референдумам".
"У меня предложение объединить усилия, чтобы выработали алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму, - говорит Денис Пушилин в трубку. - Нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать".
Позднее стало известно, что "референдумы" в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут одновременно - с 23 по 27 сентября. На те же даты запланированы "референдумы" и на других оккупированных территориях.
Реакция Ринкевича
Глава МИД Эдгар Ринкевич прокомментировал анонсированные "референдумы". Он призвал расширить список санкций и предоставить Украине больше оружия.
"Судя по всему, РФ движется вперед с организацией псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины, международное общество должно отвергнуть этот шаг, нужно больше санкций, а Украина должна получить больше оружия для освобождения своей территории, мы должны сказать "нет" шантажу РФ", - написал Ринкевич в Twitter.
Apparently #Russia is moving ahead with organising fake referenda in the occupied territories of #Ukraine, international community must reject this move, more sanctions must follow and Ukraine must get more weapons to liberate its territory, we must say no to Russian blackmail— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 20, 2022
Прокомментировали информацию о "референдумах" и известные политические деятели:
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