Министерство обороны сообщает, что, несмотря на заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в России, уровень военной угрозы в Латвии остается низким, пишет LETA.
Пабрикс о заявлении Путина: военной угрозы для Латвии нет
"Путин не может смириться с провалами в собственном плане оккупации Украины и на поле боя, поэтому готов нагнетать ситуацию как обычными угрозами, так и ядерным шантажом и другими элементами. Латвия тесно сотрудничает с союзниками по НАТО, осуществляя постоянный мониторинг и оценку ситуации", - говорит министр обороны Артис Пабрикс.
Минобороны напоминает, что осенний этап ежегодных военных учений Namejs 2022 пройдет по всей Латвии с 5 сентября по 9 октября, вооруженные силы находятся в высокой боевой готовности.
В учениях Namejs принимают участие военнослужащие и земессарги всех подразделений Национальных вооруженных сил, резервисты и граждане Латвии, проходящие курс военной подготовки резервистов, а также военнослужащие стран-союзников НАТО.
"Сегодняшнее заявление Путина также необходимо обсудить на уровне лидеров НАТО. Западное общество должно сохранять твердый курс и демонстрировать единую позицию, оказывая Украине всяческую поддержку, как оружием, так и другими видами помощи. Точно так же весь демократический мир должен прямо и недвусмысленно сказать России, что никакие фальшивые референдумы на оккупированных территориях Украины не изменят нашего отношения к этой несправедливой войне.
Я призываю все западное общество не поддаваться на ядерный шантаж России", - подчеркивает Пабрикс.
Единственное, с чем Латвии придется считаться - это потенциальный приток российских просителей убежища, не желающих идти в российскую армию. Пабрикс считает, что Латвия должна быть максимально консервативной и осторожной при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища.
Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду Путин. По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.
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