Пабрикс о заявлении Путина: военной угрозы для Латвии нет

Единственное, с чем Латвии придется считаться - это потенциальный приток российских просителей убежища, не желающих идти в российскую армию. Пабрикс считает, что Латвия должна быть максимально консервативной и осторожной при рассмотрении заявлений о предоставлении убежища.

Как сообщалось, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду Путин. По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт. По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.