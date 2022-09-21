Проигнорировав возражения юридического бюро Сейма, юридическая комиссия парламента в среду, 21 сентября, решила вынести на первое чтение разработанный "Консервативными" законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного.
Закон о статусе латышского как единственного госязыка вынесли на первое чтение
Представитель юридического бюро Сейма Лилита Вилсоне отметила, что нормы законопроекта противоречат как названию закона, так и другим законам, например, закону о государственном языке.
Она подчеркнула, что статус единственного государственного языка определяется Конституцией и законом о государственном языке. Поэтому непонятно, с какой целью разрабатывался законопроект о закреплении за латышским языком статуса единственного государственного.
Одной из целей законопроекта является обеспечение использования государственного языка, но это уже предусмотрено законом о государственном языке, который его гарантирует, и нет необходимости переписывать эту норму в новом законе.
Для достижения этой цели авторы законопроекта решили запретить использование других языков, в том числе в частной сфере. В законопроекте упоминаются значимые для общества коммерсанты, но нет четких критериев, по которым они определяются.
Название законопроекта также противоречит содержанию закона, поскольку в названии упоминается, что законопроект касается латышского языка, а нормы закона касаются использования иностранных языков.
В аннотации к закону упоминается русский язык, хотя в законе говорится о языках, не являющихся языками Европейского союза, отметила представитель юридического бюро Сейма.
Вилсоне указала на то, что применение положений законопроекта будет затруднено, так как некоторые из них противоречивы и сформулированы нечетко.
Представитель юридического бюро призвала к прямолинейности. Если авторы законопроекта считают, что в Латвии существует двуязычие, то это должно быть четко установлено и конкретно этот аспект должен быть регламентирован. Следует определить сферы, где русский язык не используется, но не стоит утверждать, что законопроект усилит государственный язык.
Большинство депутатов высказались за то, что законопроект является необходимым и приемлемым по своей сути, а указанные юридические и технические противоречия должны быть устранены при дальнейшем рассмотрении.
Как сообщалось, партия "Консервативные" предложила принять закон, обеспечивающий статус латышского языка как единственного государственного, что частично ограничило бы использование русского языка в доступной для потребителей информации.
При этом будут определены и исключения, на которые закон не распространяется, в том числе он не распространяется на межличностное общение.
Закон будет предусматривать, что запрещено использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АО.
Это также будет запрещено поставщикам общественных услуг, компаниям по электронным коммуникациям, частным поставщикам платежных и кредитных услуг, продавцам энергии для физических лиц, поставщикам услуг общественного транспорта, управляющим жильем, аэропортам, автобусным и железнодорожным вокзалам, поставщикам услуг такси и компаниям по вывозу мусора.
Это условие планируется распространить на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.
В пунктах розничной продажи товаров будет запрещено использование языка, отличного от официального языка ЕС, в дополнение к государственному языку или наряду с ним при продаже товаров или предоставлении услуг - в визуальных или звуковых объявлениях, вывесках внутри или за пределами торговой точки, в видимых печатных материалах или в интерактивной среде, на сайте, в информации, направляемой клиентам, если клиент предварительно не договорился отдельно в письменной форме о получении информации на другом языке.
Это условие не распространяется на описание товара и упаковку производителя, индивидуальное общение сотрудников, работающих в торговой точке, с конкретным лицом, дистанционную и уличную торговлю.
Также предполагается установить, что работодатели, у которых работает не менее 50 работников, должны информировать Государственную трудовую инспекцию, если требуют не менее чем у пяти работников знания или использования языка, который не является официальным языком ЕС, или если это считается преимуществом при установлении трудовых правоотношений. Это требование должно быть обосновано.
Законопроект призван установить, что работодателю запрещается требовать от работника знания или использования для выполнения трудовых обязанностей языка, не являющегося официальным языком ЕС, с целью обеспечения общения в ряде случаев, упомянутых в законе.
Нарушение закона влечет за собой административную ответственность.
Законопроект будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года. Ограничения могут быть продлены, если будет сочтено, что они все еще необходимы по истечении этого времени.
Законопроект внесли в Сейм депутаты Кришьянис Фелдманс, Сандис Риекстиньш, Айнар Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс.
Они утверждают, что законопроект призван уменьшить последствия многолетней русификации путем искоренения установившейся практики использования латышского и русского языков одновременно в повседневном общении в рабочей среде и при оказании услуг.
В аннотации к законопроекту поясняется, что его целью является сохранение, защита и развитие латышского языка, а также обеспечение интеграции представителей меньшинств в латышское общество.
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