Закон о статусе латышского как единственного госязыка вынесли на первое чтение

Вилсоне указала на то, что применение положений законопроекта будет затруднено, так как некоторые из них противоречивы и сформулированы нечетко.

Представитель юридического бюро призвала к прямолинейности. Если авторы законопроекта считают, что в Латвии существует двуязычие, то это должно быть четко установлено и конкретно этот аспект должен быть регламентирован. Следует определить сферы, где русский язык не используется, но не стоит утверждать, что законопроект усилит государственный язык.

Большинство депутатов высказались за то, что законопроект является необходимым и приемлемым по своей сути, а указанные юридические и технические противоречия должны быть устранены при дальнейшем рассмотрении.

Как сообщалось, партия "Консервативные" предложила принять закон, обеспечивающий статус латышского языка как единственного государственного, что частично ограничило бы использование русского языка в доступной для потребителей информации.

При этом будут определены и исключения, на которые закон не распространяется, в том числе он не распространяется на межличностное общение.

Закон будет предусматривать, что запрещено использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АО.