Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Фото ⟩ Перед посольством РФ в Таллинне прошел протест против мобилизации

Кетлин Крузе rus.postimees.ee
,
Перед посольством РФ в Таллинне прошел протест против мобилизации
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

В среду вечером группа молодых русскоязычных людей протестовала в Таллинне против мобилизации, введенной в России, сообщает Rus.Postimees.

В среду утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Это вызвало массовую волну протестов в Москве и других городах России.

В девять часов вечера в Таллинне у посольства РФ десяток молодых русскоязычных людей протестовали против мобилизации. Однако обстановка перед посольством была спокойной.

"Засуньте себе в ж*** вашу могилизацию!" – гласил плакат протестующих. Также развевался бело-сине-белый флаг, ставший антивоенным символом.

Галерея: протест против мобилизации у посольства РФ в Таллинне

Также RUS TVNET сообщал о том, как прошли акции протеста в России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх