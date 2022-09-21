В среду вечером группа молодых русскоязычных людей протестовала в Таллинне против мобилизации, введенной в России, сообщает Rus.Postimees.
Фото ⟩ Перед посольством РФ в Таллинне прошел протест против мобилизации
Перед посольством РФ в Таллинне прошел протест против мобилизации
В среду утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Это вызвало массовую волну протестов в Москве и других городах России.
В девять часов вечера в Таллинне у посольства РФ десяток молодых русскоязычных людей протестовали против мобилизации. Однако обстановка перед посольством была спокойной.
"Засуньте себе в ж*** вашу могилизацию!" – гласил плакат протестующих. Также развевался бело-сине-белый флаг, ставший антивоенным символом.
Галерея: протест против мобилизации у посольства РФ в Таллинне
Также RUS TVNET сообщал о том, как прошли акции протеста в России.
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