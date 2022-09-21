В российских городах прошли акции против мобилизации, объявленной Владимиром Путиным 21 сентября. К некоторым участникам акций силовики применяли силу. Задержания прошли минимум в 38 городах России, пишет "Медуза".
Фото ⟩ “Путина в окопы”: в России прошли акции против мобилизации
7×7 сообщало, что несколько десятков человек вышли на акции в Иркутске и Улан-Удэ. Также есть сообщения об акциях в Хабаровске и Якутске.
В Москве протестующие вышли на Арбат. Полиция применили силу и провела задержания. Один из протестующих во время задержания потерял сознание. Жители города скандировали: "Жизнь нашим детям" и "Путина - в окопы".
В Санкт-Петербурге также прошли задержания, где на акцию вышли сотни людей. Участники акции скандировали: "Нет войне" и "Нет мобилизации". Позже акция в Петербурге переросла в шествие: колонна протестующих прошла по каналу Грибоедова в сторону Марсова поля. Другая часть ушла к Гостиному двору, сообщает "Медуза".
В Екатеринбурге на митинге против мобилизации полиция жестко задерживали протестующих.
В Иркутске, согласно сообщениям Telegram-канала "Иркутск анархистский", силовики разогнали акцию, на которую вышло примерно 60 человек, задержав некоторое количество людей. В других городах, как сообщается, полиция разговаривает с участниками, проверяя документы и предлагая разойтись.
В Томске по сообщению Telegram-каналов полицейские проверяют документы в центре города у людей, которые сидят на скамейке. Также сообщается, что задержана девушка, пришедшая на акцию с плакатом "Нет [Роскомнадзор]".
Многие вышли с плакатами "Нет мобилизации". Женщины требуют не трогать их мужей, сыновей и братьев.
В Новосибирске на разгон акции вышел полицейский ОМОН. По оценке самих активистов в акции участвовали около 100 человек.
В Красноярске тоже не обошлось без задержаний. По данным "Медузы" было задержано от 10 до 30 человек.
В Уфе полицейский догнал одного из протестующих и задержал.
На 22:40 сообщается, о задержании 1240 человек на акциях против мобилизации, пишет проект "ОВД-Инфо"
На первые места по количеству задержанных людей уверенно вышли Москва (394 человека) и Санкт-Петербург (376 человек).
Ранее прокуратура Москвы угрожала, что участникам этих антивоенных акций грозит до 15 лет лишения свободы.
Галерея: Россияне выступают против мобилизации
Уже сообщалось, что движение "Весна" призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Активисты призывают жителей собраться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.
Напомним, в России будет объявлена частичная мобилизация в вооруженных силах, сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.
По его словам, будут мобилизованы только те граждане, которые находятся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.
По словам Путина, призывники пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в часть.
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