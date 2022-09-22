Эксперт: Мобилизация приведет к еще большим потерям и беспорядкам в РФ

По его словам, объявление мобилизации было ожидаемым, поскольку с учетом ситуации на фронте и успехов Украины нехватка резервов российских солдат достаточно велика.

"Учитывая временные ограничения до наступления зимы, эти люди будут отправлены на фронт неподготовленными. Части не будут сплочены, будет больше потерь. Уверен, что существует большая нехватка боеприпасов и других военных ресурсов. Несомненно, множество солдат погибнет, поскольку [Россия] попытается достичь хоть каких-нибудь военных успехов до начала зимы. Это может привести к еще большим протестам и беспорядкам в России, несмотря на только что принятые новые меры наказания за уклонение от военной службы", - сказал Маклаков.