Частичная мобилизация, объявленная президентом России Владимиром Путиным, приведет к еще большим потерям в российской армии и может вызвать беспорядки в стране, признал бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии (NBS), посол Латвии в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков.
Эксперт: Мобилизация приведет к еще большим потерям и беспорядкам в РФ
По его словам, объявление мобилизации было ожидаемым, поскольку с учетом ситуации на фронте и успехов Украины нехватка резервов российских солдат достаточно велика.
"Учитывая временные ограничения до наступления зимы, эти люди будут отправлены на фронт неподготовленными. Части не будут сплочены, будет больше потерь. Уверен, что существует большая нехватка боеприпасов и других военных ресурсов. Несомненно, множество солдат погибнет, поскольку [Россия] попытается достичь хоть каких-нибудь военных успехов до начала зимы. Это может привести к еще большим протестам и беспорядкам в России, несмотря на только что принятые новые меры наказания за уклонение от военной службы", - сказал Маклаков.
Если до сих пор солдат в Украину набирали из отдаленных районов, где царит нищета, то к мобилизации будут привлечены все регионы страны. Очевидно, что люди будут недовольны, и первые уже начали бежать в Казахстан, Армению и страны Евросоюза. Некий знакомый сообщил Маклакову, что распроданы уже все авиабилеты из Москвы в Стамбул, а оставшиеся стоят несколько тысяч евро.
"Это не сулит ничего хорошего для России. Это показывает, что Украина добивается успеха, и Россия пытается всеми способами восстановить достижение своих целей", - сказал бывший командующий NBS.
Маклаков имеет десятилетний опыт службы в Советской армии и считает, что в сегодняшней российской мобилизационной системе мало что изменилось.
"В сильной спешке они попытаются найти резервистов с опытом работы в областях, которые в российской армии в дефиците - например, танкистов, но проходить коллективную подготовку они не будут", - добавил эксперт.
Как сообщалось, в России в среду, 21 сентября, объявили частичную мобилизацию. По словам президента России Владимира Путина, мобилизованы будут только граждане, находящиеся в резерве вооруженных сил, и в первую очередь те, кто служил в вооруженных силах, имеет конкретные воинские специальности и соответствующий опыт.
По словам Путина, призывники перед отправкой пройдут дополнительную военную подготовку.
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