Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на больше 200 своих пленных, в том числе пять командиров с "Азовстали"

За их возвращение Украина передала России 55 российских военнопленных, которые, по словам Зеленского, "не заслуживали ни жалости, ни сочувствия, ни вообще любых слов".

Ермак добавил, что эти пленные "не представляли интереса" для Киева.

В российских телеграм-каналах в ночь на 22 сентября появилась информация о том, что самолет с 55 пленными якобы уже приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Но официально российские власти, как и в целом информацию об обмене, это не подтверждали.

Зеленский сообщил, что обмен командиров состоялся при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По условиям сделки, до конца войны они будут оставаться в Турции "в полной безопасности, в комфортных условиях" и под личной протекцией турецкого лидера, добавил президент Украины. В эфире телемарафона показали, как он общается с освобожденными защитниками по видеосвязи.

"У нас все хорошо, состояние здоровья удовлетворительное, спасибо вам и всей команде за то, что вы сделали", - сказал Зеленскому Денис Прокопенко.

В сообщении Офиса президента Украины говорилось о том, что в числе освобожденных украинцев оказались три защитницы Мариуполя - Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая. Они попали в плен беременными.