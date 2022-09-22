"Мобилизация свежего мяса": на сайте аэропорта в Петербурге появился баннер против мобилизации

"Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка - наши жизни!", было написано на сайте крупнейшего аэропорта Санкт-Петербурга.

Фото: скриншот сообщения на сайте аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

Происходит "мобилизация свежего мяса", предупредили авторы заявления, также заявив о неудачах российских солдат в Украине и о том, что "все порядочные люди" признаны иностранными агентами.

"Если вас призовут в армию, сдавайтесь с техникой. Вы можете получить вознаграждение и гражданство ЕС", - призвали авторы заявления и предложили подписаться на Telegram-канал "Николаевский Ванек", в котором публикуются сообщения о войне в Украине.

Как позже пояснили в аэропорту, на сайте возникли "технические проблемы".

Уведомление об опасности мобилизации было видно "не более десяти минут", заявили в пресс-службе компании.