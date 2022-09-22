На сайте петербургского аэропорта Пулково, предположительно взломанном хакерами, опубликовано предупреждение об опасностях, связанных с "частичной мобилизацией", объявленной президентом России Владимиром Путиным, сообщают интернет-СМИ "Фонтанка" и "Бумага".
"Мобилизация свежего мяса": на сайте аэропорта в Петербурге появился баннер против мобилизации
"Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка - наши жизни!", было написано на сайте крупнейшего аэропорта Санкт-Петербурга.
Происходит "мобилизация свежего мяса", предупредили авторы заявления, также заявив о неудачах российских солдат в Украине и о том, что "все порядочные люди" признаны иностранными агентами.
"Если вас призовут в армию, сдавайтесь с техникой. Вы можете получить вознаграждение и гражданство ЕС", - призвали авторы заявления и предложили подписаться на Telegram-канал "Николаевский Ванек", в котором публикуются сообщения о войне в Украине.
Как позже пояснили в аэропорту, на сайте возникли "технические проблемы".
Уведомление об опасности мобилизации было видно "не более десяти минут", заявили в пресс-службе компании.
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