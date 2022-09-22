Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

"Мобилизация свежего мяса": на сайте аэропорта в Петербурге появился баннер против мобилизации

rus.tvnet.lv
"Мобилизация свежего мяса": на сайте аэропорта в Петербурге появился баннер против мобилизации
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Аэропорт. Иллюстративное фото
Аэропорт. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

На сайте петербургского аэропорта Пулково, предположительно взломанном хакерами, опубликовано предупреждение об опасностях, связанных с "частичной мобилизацией", объявленной президентом России Владимиром Путиным, сообщают интернет-СМИ "Фонтанка" и "Бумага".

"Сумасшедший дед идет ва-банк, его ставка - наши жизни!", было написано на сайте крупнейшего аэропорта Санкт-Петербурга.

Фото: скриншот сообщения на сайте аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

Происходит "мобилизация свежего мяса", предупредили авторы заявления, также заявив о неудачах российских солдат в Украине и о том, что "все порядочные люди" признаны иностранными агентами.

"Если вас призовут в армию, сдавайтесь с техникой. Вы можете получить вознаграждение и гражданство ЕС", - призвали авторы заявления и предложили подписаться на Telegram-канал "Николаевский Ванек", в котором публикуются сообщения о войне в Украине.

Как позже пояснили в аэропорту, на сайте возникли "технические проблемы".

Уведомление об опасности мобилизации было видно "не более десяти минут", заявили в пресс-службе компании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх