В Латвии на три года могут ограничить использование русского языка

Это условие не будет распространяться на описание товара и упаковку производителя, индивидуальное общение сотрудников, работающих в торговой точке, с конкретным лицом, дистанционную и уличную торговлю.

Также предполагается установить, что работодатели, у которых работает не менее 50 работников, должны информировать Государственную трудовую инспекцию, если требуют не менее чем у пяти работников знания или использования языка, который не является официальным языком ЕС, или если это считается преимуществом при установлении трудовых правоотношений. Такое требование должно быть обоснованно.

Законопроект призван установить, что работодателю запрещается требовать от работника знания или использования для выполнения трудовых обязанностей языка, не являющегося официальным языком ЕС, с целью обеспечения общения в ряде случаев, упомянутых в законе.

Нарушение закона повлечет за собой административную ответственность. Законопроект будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года. Ограничения могут быть продлены, если будет сочтено, что они все еще необходимы по истечении этого времени.

Законопроект внесли в Сейм депутаты Кришьянис Фелдманис, Сандис Риекстиньш, Айнарс Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс.

Рассмотрев законопроект перед первым чтением в Юридической комиссии Сейма, Юридическое бюро Сейма советовало не продвигать его, указав на ряд противоречий.