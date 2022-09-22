Сейм в четверг, 22 сентября, в первом чтении поддержал законопроект об обеспечении статуса латышского языка как единственного государственного.
В Латвии на три года могут ограничить использование русского языка
На рассмотрение в Сейм законопроект направили политики парии "Консервативные".
Закон частично ограничит использование русского языка в информации, доступной для потребителей.
В законопроекте также планируется определить исключительные случаи, на которые он не распространяется, в том числе межличностное общение.
Закон будет предусматривать, что запрещено использовать язык, отличный от официального языка Европейского союза, в дополнение к государственному языку или наряду с ним в коммуникации общественно важных предприятий, государственных и муниципальных учреждений или публичных АS.
Это также будет запрещено поставщикам общественных услуг, компаниям по электронным коммуникациям, частным поставщикам платежных и кредитных услуг, продавцам энергии для физических лиц, поставщикам услуг общественного транспорта, управляющим жильем, аэропортам, автобусным и железнодорожным вокзалам, поставщикам услуг такси и компаниям по вывозу мусора.
Это условие планируется распространить на любой визуальный материал, приложение, сайт, интернет-банк, портал, рекламу или другие объявления, переписку, текст договора, счета, материалы, адресованные широкому кругу клиентов, за исключением индивидуального общения между сотрудником и клиентом.
В пунктах розничной продажи товаров будет запрещено использование языка, отличного от официального языка ЕС, в дополнение к государственному языку или наряду с ним при продаже товаров или предоставлении услуг - в визуальных или звуковых объявлениях, вывесках внутри или за пределами торговой точки, в видимых печатных материалах или в интерактивной среде, на сайте, в информации, направляемой клиентам, если клиент предварительно не дал согласия в письменной форме на получение информации на другом языке.
Это условие не будет распространяться на описание товара и упаковку производителя, индивидуальное общение сотрудников, работающих в торговой точке, с конкретным лицом, дистанционную и уличную торговлю.
Также предполагается установить, что работодатели, у которых работает не менее 50 работников, должны информировать Государственную трудовую инспекцию, если требуют не менее чем у пяти работников знания или использования языка, который не является официальным языком ЕС, или если это считается преимуществом при установлении трудовых правоотношений. Такое требование должно быть обоснованно.
Законопроект призван установить, что работодателю запрещается требовать от работника знания или использования для выполнения трудовых обязанностей языка, не являющегося официальным языком ЕС, с целью обеспечения общения в ряде случаев, упомянутых в законе.
Нарушение закона повлечет за собой административную ответственность. Законопроект будет действовать с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года. Ограничения могут быть продлены, если будет сочтено, что они все еще необходимы по истечении этого времени.
Законопроект внесли в Сейм депутаты Кришьянис Фелдманис, Сандис Риекстиньш, Айнарс Башкис, Линда Медне и Янис Бутанс.
Рассмотрев законопроект перед первым чтением в Юридической комиссии Сейма, Юридическое бюро Сейма советовало не продвигать его, указав на ряд противоречий.
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