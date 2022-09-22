Фото ⟩ "Шоссе в центре города!": пикет за привлекательную улицу Бривибас

Галерея: Пикет городских активистов

Пикет прошел на улице Бривибас, 87, на участке между улицами Миера и Таллинас. Он прошел с 17:30 до 18:30, как сообщалось на странице мероприятия в Facebook.

Портал RUS TVNET отметил, что на мероприятии не было большого количества людей.

Как сообщили TVNET организаторы мероприятия, этот пикет проходит в рамках Недели мобильности и "Дней без автомобиля".

"Улица Бривибас в настоящее время представляет собой шоссе в центре города, магистраль для более быстрого выезда за пределы Риги. Такая ситуация не побуждает пешеходов оставаться на улице, а вынуждает проходить по ней только в случае необходимости. В результате на улице отсутствует живая и привлекательная среда, последствия чего для малого бизнеса хорошо видны - вдоль улицы между бульваром Райниса и Воздушным мостом можно увидеть несколько десятков пустующих витрин", - рассказали представители ассоциации "Город для людей".

"Хотим обратить внимание жителей Риги и депутатов на эту проблему. Движение на улице Бривибас должно быть стабилизировано, и надо провести улучшения, чтобы улица постепенно становилась привлекательной для всех ее пользователей, не только для автомобилистов.

Во время пикета мы будем стоять у пустых витрин с плакатами или иллюстративным реквизитом", - рассказали представители ассоциации.

Видео: Пикет городских активистов