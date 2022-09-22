Экстренное обращение премьера Эстонии: возможны перебои в электроснабжении

Благодарю все семьи, в которых мать, отец, брат, сестра, сын или дочь в последующие дни будут вносить свою лепту в укрепление нашей обороноспособности. И я благодарю всех работодателей за то, что они относятся к этой необходимости с пониманием.

Мобилизация, объявленная в России, не изменила нашу картину безопасности. Эстония защищена и останется защищенной. Мы все можем продолжать спокойно делать наши повседневные дела, зная, что Эстонию защищают наши Силы обороны, а также наши союзники по НАТО и Европейскому союзу.

Однако соответствует действительности то, что Россия пытается расколоть демократические общества. Кремль хочет оказать на нас давление через цены на энергоносители, кибератаки и пропаганду, но мы должны справиться с этим объединенными усилиями. Лучшая защита – не поддаваться влиянию.

Мы должны быть готовы и к тому, что Россия может отключить Эстонию, Латвию и Литву от своей энергосистемы. Хотя Эстония уже давно готовится к десинхронизации с российской электросистемой, все же возможны временные перебои с электроснабжением.

Нам всем разумно подготовиться к возможным перебоям с электричеством - государственным учреждениям, предприятиям, а также каждому из нас в отдельности. Я призываю вас продумать, как вы будете справляться с перебоями в электроснабжении.