Почти миллион нелегальных сигарет: под Екабпилсом и Мадоной задержаны двое

Мадонское управление полиции получило информацию о возможном незаконном обороте акцизных товаров - незаконной продаже алкоголя и сигарет без латвийских акцизных марок в мелком размере. Возбуждено уголовное дело и проведены следственные действия. Должностные лица полиции Мадонского края получили информацию, что действия, связанные с незаконным хранением, пересылкой (перевозкой) или продажей табачных изделий, возможно, осуществляются в Екабпилсском и Мадонском краях.

Было проведено расследование, в результате которого 20 сентября в ходе нескольких санкционированных обысков, в том числе по месту жительства и в автомобиле подозреваемого, было обнаружено и изъято в общей сложности более 800 000 табачных изделий различных марок без латвийских акцизных марок, в том числе таких марок, как Winston, "Премьер", Prince, King, Dakota, Dove Gold, NZ Gold, NZ Black, Fest, около одной тонны контрабандного алкоголя, 1465 литров дизельного топлива, а также денежные средства, предположительно полученные преступным путем.

В связи с этим преступлением сотрудники полиции задержали мужчин 1971 и 1999 г. рожд., ранее не попадавших в поле зрения полиции. К задержанным будут применяться меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 221.6 Уголовного закона - о незаконном сбыте табачных изделий в мелком объеме, по части третьей статьи 221 Уголовного закона - о незаконном хранении, перемещении или сбыте табачных изделий, если это совершается в крупном размере, а также по части первой статьи 221.1 - за продажу незаконно произведенных или поддельных алкогольных напитков или спиртосодержащих жидкостей, не являющихся алкогольными напитками, но предлагаемых в качестве таких.