Журналист и телеведущая Ксения Собчак подчеркнула в соцсетях, что она останется в России и никуда уезжать не собирается.
Ксения Собчак: "Дай бог России все это пережить и чтоб ее не растерзали на части..."
"Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно, как и беременность. Примерно раз в два месяца.
Еще раз: я в России, я со своей Родиной. Я тут родилась, и здесь моя земля. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Вчера, например, решала вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста. Сегодня отвела сына в школу и заезжала в ресторан проследить, как идет бизнес. Кто меня видел - всем привет.
Мне очень больно за свою любимую страну. Мы действительно переживаем сейчас самый трудный период в современной истории. Дай Бог России все это пережить и чтоб ее не растерзали на части..." - написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram 22 сентября, комментируя слухи о ее отъезде в Израиль.
Журналистка также обратилась к подписчикам, чтобы они писали в личку Telegram-канала #осторожноновости, если вдруг кто-то получил повестку "без заявленных Минобороны оснований".
"Будем разбираться и пытаться помочь чем сможем", - добавила Ксения.
Напомним, российские официальные лица ранее заявляли, что "частичная мобилизация" затронет 300 000 человек и только тех, кто имеет военный опыт.
В четверг, 22 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что выдача повесток участникам протеста против мобилизации осуществляется в соответствии с законом. Однако такая его интерпретация противоречит предыдущим заявлениям Кремля о том, что власти не будут призывать людей, не состоящих в списках резервистов, то есть без опыта.
Западные и российские оппозиционные СМИ сообщают о случаях рассылки повесток протестующим в Москве и Воронеже. СМИ также сообщают о многих случаях, когда повестку получали люди без военного опыта.
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