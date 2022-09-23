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Ксения Собчак: "Дай бог России все это пережить и чтоб ее не растерзали на части..."

rus.tvnet.lv
Ксения Собчак: "Дай бог России все это пережить и чтоб ее не растерзали на части..."
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Ведущая Ксения Собчак
Ведущая Ксения Собчак Фото: Кадр из видео youtube.com/Осторожно: Собчак

Журналист и телеведущая Ксения Собчак подчеркнула в соцсетях, что она останется в России и никуда уезжать не собирается. 

"Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно, как и беременность. Примерно раз в два месяца.

Еще раз: я в России, я со своей Родиной. Я тут родилась, и здесь моя земля. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Вчера, например, решала вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста. Сегодня отвела сына в школу и заезжала в ресторан проследить, как идет бизнес. Кто меня видел - всем привет.

Мне очень больно за свою любимую страну. Мы действительно переживаем сейчас самый трудный период в современной истории. Дай Бог России все это пережить и чтоб ее не растерзали на части..." - написала Ксения Собчак на своей странице в Instagram 22 сентября, комментируя слухи о ее отъезде в Израиль. 

Журналистка также обратилась к подписчикам, чтобы они писали в личку Telegram-канала #осторожноновости, если вдруг кто-то получил повестку "без заявленных Минобороны оснований".

"Будем разбираться и пытаться помочь чем сможем", - добавила Ксения. 

Напомним, российские официальные лица ранее заявляли, что "частичная мобилизация" затронет 300 000 человек и только тех, кто имеет военный опыт.

В четверг, 22 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что выдача повесток участникам протеста против мобилизации осуществляется в соответствии с законом. Однако такая его интерпретация противоречит предыдущим заявлениям Кремля о том, что власти не будут призывать людей, не состоящих в списках резервистов, то есть без опыта.

Западные и российские оппозиционные СМИ сообщают о случаях рассылки повесток протестующим в Москве и Воронеже. СМИ также сообщают о многих случаях, когда повестку получали люди без военного опыта.

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