СМИ: Депп встречается с адвокатом, которая защищала его в суде против Херд

По данным издания, Джоэл Рич всегда находилась рядом с Джонни Деппом, она очень ему помогала в период скандального бракоразводного процесса.

"Химия зашкаливает, между ними все серьезно", - подчеркнул инсайдер серьезность их отношений.

Любопытный факт, у Джоэл есть муж и двое детей. Пока неизвестно, планирует ли она официально разводиться ради отношений с актером.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, а уже в 2016-м актриса подала на развод. В начале июня суд в Вирджинии признал Херд виновной в клевете из-за публикации в The Washington Post, в которой она обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, в качестве доказательств показав синяки и ссадины, которые якобы оставил ей экс-супруг.

Сам Джонни категорически отвергал все выдвинутые против него обвинения. В 2019 году он подал встречный судебный иск и потребовал от Херд 50 миллионов долларов. После оглашения решения суда актрису изначально обязали выплатить $15 млн, позднее же эту сумму снизили в соответствии с законом штата, который ограничивает компенсации по делам о клевете. По встречному иску Депп должен бывшей супруге $2 млн.

If it is true, I wish them both all the luck of the world 💖



Johnny Depp Is Dating Married Lawyer Joelle Rich From U.K. Libel Case https://t.co/nQZjPSkpvw #JohnnyDepp #JoelleRich #love #JohnnyDeppWon — marilotte 🌻🏴‍☠️🇩🇪 (@marilottchen) September 22, 2022