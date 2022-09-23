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СМИ: Депп встречается с адвокатом, которая защищала его в суде против Херд

rus.tvnet.lv
СМИ: Депп встречается с адвокатом, которая защищала его в суде против Херд
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Джонни Депп
Джонни Депп Фото: Кадр из видео

СМИ сообщают, что голливудский актер Джонни Депп (Johnny Depp) после скандального развода с Эмбер Херд (Amber Heard) якобы начал встречаться со своим адвокатом Джоэл Рич (Joelle Rich). Об этом пишет Us Weekly.

По данным издания, Джоэл Рич всегда находилась рядом с Джонни Деппом, она очень ему помогала в период скандального бракоразводного процесса.

"Химия зашкаливает, между ними все серьезно", - подчеркнул инсайдер серьезность их отношений. 

Любопытный факт, у Джоэл есть муж и двое детей. Пока неизвестно, планирует ли она официально разводиться ради отношений с актером.

Напомним, Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, а уже в 2016-м актриса подала на развод. В начале июня суд в Вирджинии признал Херд виновной в клевете из-за публикации в The Washington Post, в которой она обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, в качестве доказательств показав синяки и ссадины, которые якобы оставил ей экс-супруг.

Сам Джонни категорически отвергал все выдвинутые против него обвинения. В 2019 году он подал встречный судебный иск и потребовал от Херд 50 миллионов долларов. После оглашения решения суда актрису изначально обязали выплатить $15 млн, позднее же эту сумму снизили в соответствии с законом штата, который ограничивает компенсации по делам о клевете. По встречному иску Депп должен бывшей супруге $2 млн.

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