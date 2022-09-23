Видео ⟩ За что затравили девушку, снявшую ролик с Меган Маркл?

Меган Маркл и принц Гарри присоединилась к Кейт Миддлтон и принцу Уильяму на встрече с королевскими поклонниками у стен Виндзорского замка. Там же находилась 25-летняя воспитательница Изабель Чартерс. В какой-то момент она сняла на видео, как герцогиня Сассекская обнимает 14-летнюю девочку Амельку Зак. В этот момент Изабель воскликнула: "О, Боже мой! Ты действительно такая красивая!".

Ролик неожиданно завирусился в Сети, но Изабель подверглась травле.

"Все это превратилось в сумасшествие", - говорит она.

Девушка отмечает, что о ней стали выходить статьи и видео, в которых говорилось, что она мать этой девочки. Ее также обвинили в продажности и в том, что все это пиар-команда герцогини. Да и Изабель якобы знала Меган ранее. Изабель Чартерс пояснила, что не была лично знакома с женой принца Гарри. Она приехала к резиденции покойной королевы вместе с отцом, братом и бойфрендом. С Амелькой они случайно оказались рядом в толпе.

Она отметила, что засняла момент объятий, потому что он был очень близким и личным. "Из-за этого видео появилось много фальшивых историй. Девочку рядом со мной, которая в итоге обняла Меган, я никогда в жизни не встречала. У меня нет никаких отношений с этой девочкой. Я с ней не связана", - цитирует Чартерс Daily Mail.

Изабель отметила, что не знала, что Меган Маркл тоже приедет на встречу, ведь дворец изначально анонсировал визит только принца и принцессы Уэльских.