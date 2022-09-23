Видео репортаж ⟩ Пять нарушителей менее чем за два часа. Как Госполиция ловит лихих водителей?

В августе портал Apollo.lv отправился вместе с сотрудниками Государственной полиции в почти двухчасовой рейд, чтобы выяснить, как останавливают и наказывают нарушителей скоростного режима и чем они объясняют свою спешку. В течение недели полиция патрулировала Сигулдское шоссе и его окрестности.
Почти за два часа были остановлены пять водителей, которые значительно превысили скорость в 50 километров в час, когда ехали по Сигулдскому шоссе и по дороге Сигулда - Аллажи - Аусмас. Хотя может показаться, что по этой дороге можно ехать со скоростью 90 км/ч, ее недавно покрыли новым покрытием, и на обочине много мелких камней.
В начале дороги есть знак, указывающий на разрешенную скорость движения 50 км/ч. Некоторые водители указали, что на этом участке дороги может быть разрешена более высокая скорость. Однако мелкие камни могут попасть в автомобили и травмировать людей. В полиции рассказывают, что однажды таким образом было разбито стекло их машины.
Видео: Остановка нарушителей разрешенной скорости вместе с Госполицией
Сотрудник Государственной полиции Вернерс Вангравс уже 14 лет работает непосредственно в Дорожной полиции, ежедневно заботясь о безопасности дорожного движения. В настоящее время его пост - это Видземское шоссе и Сигулда. Полицейский признается, что должен всегда следить за тем, что происходит на дороге, а также смотреть на экран и анализировать, водитель какой машины нарушил скоростной режим.
"Здесь можно ехать быстрее!"
Остановленные водители в основном ехали со скоростью, близкой к 90 км/ч, а в одном случае женщина неслась со скоростью почти 100 км/ч.
Водители избегали разговоров о том, почему они торопятся. Возможно, они не заметили знак ограничения скорости.
Один из водителей заявил, что он не спешит, но на данном этапе можно разрешить ехать быстрее. Однако полиция объяснила, что мелкие камни на обочине представляют угрозу как для автомобилей, так и для велосипедистов.
Водителям разъясняется, на сколько км/ч они нарушили закон и какое наказание им грозит. Заполняются документы, которые сотрудники полиции вводят в систему. Если у водителя нет нарушений, штраф можно уменьшить вдвое при условии его оплаты в течение 15 дней.
Полицейский говорит, что люди оправдываются по-разному - кто-то спешит домой, кто-то рассказывает о болезни или больном питомце, но чаще всего люди осознают свою вину, потому что намеренно решили ехать быстрее разрешенной скорости, и ожидают штрафа. Ежедневно останавливают десятки водителей, превысивших скорость, а во время и после праздников - больше.
Самый лихой водитель, остановленный Вернерсом Вангравсом, обогнал его на скорости 170 км/ч.
Вангравс отмечает, что иногда остановившиеся водители не согласны с нарушением скорости и хотят его оспорить. В таких случаях просматривается видео, записанное камерами, установленными в полицейских машинах, где считывается скорость движения.
Ежегодно штрафуют более 70 тысяч нарушителей скоростного режима
В ходе социальной кампании "Тяжелая нога приводит к смерти! Не дави газ в пол" с 8 по 14 августа Государственная полиция осуществила меры по контролю скорости на латвийских автомагистралях во всех регионах Латвии.
За это время в стране зафиксировано 2099 нарушений скоростного режима, самое высокое превышение скорости было констатировано в Видземе - там сотрудники Государственной полиции остановили 753 человека. На той неделе камеры контроля скорости также зафиксировали 11 031 нарушение.
В 2021 году число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии увеличилось на 7,2%. 147 человек погибли, 4018 получили травмы.
В прошлом году сотрудники полиции зафиксировали и в административном порядке наказали более 70 тысяч нарушителей скоростного режима. Камеры контроля скорости зафиксировали более 300 тысяч нарушений - сумма штрафов превысила 13 миллионов евро.
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