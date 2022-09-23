Видео репортаж ⟩ Пять нарушителей менее чем за два часа. Как Госполиция ловит лихих водителей?

Почти за два часа были остановлены пять водителей, которые значительно превысили скорость в 50 километров в час, когда ехали по Сигулдскому шоссе и по дороге Сигулда - Аллажи - Аусмас. Хотя может показаться, что по этой дороге можно ехать со скоростью 90 км/ч, ее недавно покрыли новым покрытием, и на обочине много мелких камней.

В начале дороги есть знак, указывающий на разрешенную скорость движения 50 км/ч. Некоторые водители указали, что на этом участке дороги может быть разрешена более высокая скорость. Однако мелкие камни могут попасть в автомобили и травмировать людей. В полиции рассказывают, что однажды таким образом было разбито стекло их машины.

Видео: Остановка нарушителей разрешенной скорости вместе с Госполицией