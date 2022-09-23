В российских городах 23 сентября проходят акции в поддержку "референдумов о присоединении к России" оккупированных украинских регионов, пишет "Медуза".
ВИДЕО ⟩ В России проходят акции в поддержку "референдумов"
По сообщениям российских СМИ, на акции свозят бюджетников и студентов, а также активистов политических партий. Об этом пишет "Тайга.инфо" про митинг в Новосибирске, Sota про акцию в Архангельске и в Санкт-Петербурге.
По информации Doxa, об агитации на митинги рассказали студенты из десятков городов, в том числе Хабаровска, Омска, Саратова, Якутска, Новосибирска, Воронежа, Уфы, Ставрополя, Москвы, Пензы, Йошкар-Олы.
В нескольких случаях за участие в митинге студентам предлагают деньги и дополнительные баллы, пишет издание.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, В ДНР, ЛНР и других подконтрольных РФ территориях Украины - частях Запорожской и Херсонской областей - начинаются "референдумы" о вхождении в состав России.
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