ВИДЕО ⟩ В России проходят акции в поддержку "референдумов"

По сообщениям российских СМИ, на акции свозят бюджетников и студентов, а также активистов политических партий. Об этом пишет "Тайга.инфо" про митинг в Новосибирске, Sota про акцию в Архангельске и в Санкт-Петербурге.

По информации Doxa, об агитации на митинги рассказали студенты из десятков городов, в том числе Хабаровска, Омска, Саратова, Якутска, Новосибирска, Воронежа, Уфы, Ставрополя, Москвы, Пензы, Йошкар-Олы.

В нескольких случаях за участие в митинге студентам предлагают деньги и дополнительные баллы, пишет издание.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, В ДНР, ЛНР и других подконтрольных РФ территориях Украины - частях Запорожской и Херсонской областей - начинаются "референдумы" о вхождении в состав России.