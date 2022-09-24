Как сообщают очевидцы, знак "Болдерая" в Риге был покрашен вандалами в цвета российского флага.
На знаке въезда в Болдераю появился флаг РФ. Вскоре его закрасили - начат уголовный процесс
Фотографии этого появились в группах микрорайона в Facebook, а также в Instagram. Авторы постов и многие комментаторы были явно недовольны таким "творчеством".
Некоторые очевидцы сняли и видео.
Как видно на фото, почти сразу на знаке появилась надпись "Нет войне" на английском.
В комментариях мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что работники муниципалитета уже работают на месте происшествия.
Сотрудники управления благоустройства территории самоуправления уже работают. Созданный по инициативе общества прекрасный объект среды BOLDERĀJA уже скоро опять будет чистым и белым.
Позже появились фотографии того, что знак снова стал белым. Впрочем, как говорят очевидцы, это сделали сами местные жители.
Государственная полиция начала в связи со случившимся уголовный процесс по статье "Хулиганство".
🇱🇻 #Bolderāja #Rīga #Latvija— BreakingLV (@breakinglv) September 24, 2022
Rašists komentē rajona nosaukuma uzraksta atjaunošanas darbus. pic.twitter.com/5jhN9ou7iZ
Напомним, что знак BOLDERĀJA в микрорайоне появился в пятницу, 29 июля. Его длина - девять метров, а высота - два метра.
Проект B.O.L.D.E.R.Ā.J.A. в 2021 году на конкурс идей подал житель Болдераи Игорь Соколов. Как пояснили в РД, цель установки нового объекта среды состоит в том, чтобы способствовать ощущению принадлежности жителей района к Болдерае и узнаваемости окрестностей, а также создать визуальную идентичность района.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!