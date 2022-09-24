На знаке въезда в Болдераю появился флаг РФ. Вскоре его закрасили - начат уголовный процесс

Фотографии этого появились в группах микрорайона в Facebook, а также в Instagram. Авторы постов и многие комментаторы были явно недовольны таким "творчеством".

Некоторые очевидцы сняли и видео.

Как видно на фото, почти сразу на знаке появилась надпись "Нет войне" на английском.

В комментариях мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что работники муниципалитета уже работают на месте происшествия.

Комментатор мэра Риги. Фото: скриншот

Сотрудники управления благоустройства территории самоуправления уже работают. Созданный по инициативе общества прекрасный объект среды BOLDERĀJA уже скоро опять будет чистым и белым.

Позже появились фотографии того, что знак снова стал белым. Впрочем, как говорят очевидцы, это сделали сами местные жители.

Очищенный знак Bolderāja. Фото: Фотографии очевидцев.

Государственная полиция начала в связи со случившимся уголовный процесс по статье "Хулиганство".

Напомним, что знак BOLDERĀJA в микрорайоне появился в пятницу, 29 июля. Его длина - девять метров, а высота - два метра.

Проект B.O.L.D.E.R.Ā.J.A. в 2021 году на конкурс идей подал житель Болдераи Игорь Соколов. Как пояснили в РД, цель установки нового объекта среды состоит в том, чтобы способствовать ощущению принадлежности жителей района к Болдерае и узнаваемости окрестностей, а также создать визуальную идентичность района.