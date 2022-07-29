На перекрестке улиц Финиера и Гайгалас в Болдерае, возле Даугавгривского шоссе, установлена надпись "Болдерая" - длиной девять метров и высотой два метра, в пятницу, 29 июля, порталу TVNET сообщили представители Рижской думы (РД).
Фото ⟩ Кто и сколько заплатил за 9-метровую надпись в Болдерае?
РД подчеркивает, что установка букв состоялась в рамках конкурса идей совместных бюджетных проектов, поданных и поддержанных жителями.
Проект B.O.L.D.E.R.Ā.J.A. в 2021 году на конкурс идей подал житель Болдераи Игорь Соколов. Как пояснили в РД, цель установки нового объекта среды состоит в том, чтобы способствовать ощущению принадлежности жителей района к Болдерае и узнаваемости окрестностей, а также создать визуальную идентичность района.
Представители РД отметили, что первоначально было запланировано разместить буквы на холме возле перекрестка, но после проведения исследований было решено переместить надпись ближе к проезжей части.
Жители окрестностей используют холм для зимних мероприятий, и в будущем территории потенциально можно развивать как рекреационную зону.
"Эти буквы - это такая милая и веселая глупость, но это здорово! Все, кто поедет на море или в Болдераю, увидят эту надпись. Это победа нашего района, потому что мы вместе голосовали за эту идею, и мы это заслужили", - рассказывает о своей идее Соколов. Заявитель проекта признает, что сотрудничество с самоуправлением в реализации проекта было успешным и он был вовлечен в принятие решений в каждом шаге вплоть до установки букв. Инициативу Игорь разработал вместе с единомышленниками в обществе "Даугавгрива - Болдерая", а проект подал как частное лицо. С 2021 года проекты на конкурс могут подавать как общества, так и частные лица.
Как напоминает РД, размещение надписи в Болдерае совпадает с праздником микрорайона, который пройдет на участке ул. Стурманю от ул. Гобас до ул. Бружу 30 июля с 12:00 до 20:00. Программа праздника доступна на сайте vasara.riga.lv.
За проект по установке букв на сайте balso.riga.lv проголосовало 1169 жителей.
Это первый из 12 проектов, поддержанных в конкурсе в прошлом году. Проект реализовало Управление по благоустройству территории Рижской думы, а изготовление и установка букв проводились предприятием Print Park. Общая стоимость проекта составила 4598 евро.
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