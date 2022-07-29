Фото ⟩ Кто и сколько заплатил за 9-метровую надпись в Болдерае?

"Эти буквы - это такая милая и веселая глупость, но это здорово! Все, кто поедет на море или в Болдераю, увидят эту надпись. Это победа нашего района, потому что мы вместе голосовали за эту идею, и мы это заслужили", - рассказывает о своей идее Соколов. Заявитель проекта признает, что сотрудничество с самоуправлением в реализации проекта было успешным и он был вовлечен в принятие решений в каждом шаге вплоть до установки букв. Инициативу Игорь разработал вместе с единомышленниками в обществе "Даугавгрива - Болдерая", а проект подал как частное лицо. С 2021 года проекты на конкурс могут подавать как общества, так и частные лица.