Эрдоган: Путин настаивал на включение одного конкретного человека в обмен пленными

"Задача состояла в том, чтобы обменять 200 человек. Все эти люди сейчас в Турции, и они все наши гости. На одном конкретном имени особо настаивал Владимир Путин. И мы отправили этого человека в Россию", - цитирует Эрдогана новостное агентство "Анадолу".

Эрдоган не назвал имени этого человека, однако среди людей, которых в рамках обмена пленниками Киев передал Москве, был также украинский политик Виктор Медведчук, известный как "кум Путина".

Как отмечает издание The Insider, речь, скорее всего, о нем.

Обмен пленниками состоялся вечером 21 сентября. В его рамках 200 украинских солдат, в том числе и командиры защитников "Азовстали", были обменяны на 55 россиян и Виктора Медведчука.

Фото: обмен пленными между Россией и Украиной