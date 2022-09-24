В социальных сетях появились сообщения о том, что было несколько случаев, когда израильтян, прибывших из России, разворачивали обратно на эстонской границе, ссылаясь на угрозу безопасности, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на ERR.
Эстония отказывает во въезде россиянам, имеющим гражданство Израиля
"Это правда, что российско-израильских граждан также не пускают в страну при пересечении границы. В основном это связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности", – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.
Общей чертой во всех случаях было то, что эти люди имели двойное российско-израильское гражданство.
Три Балтийских государства и Польша договорились, что гражданам России с шенгенскими визами не разрешается пересекать границу в туристических, деловых, спортивных или культурных целях.
Ограничения вступили в силу 19 сентября.
Въезд разрешен, например, политическим диссидентам, гражданам России, имеющим вид на жительство в этой стране, водителям-дальнобойщикам и по гуманитарным соображениям.
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