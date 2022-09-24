Эстония отказывает во въезде россиянам, имеющим гражданство Израиля

"Это правда, что российско-израильских граждан также не пускают в страну при пересечении границы. В основном это связано с тем, что люди предоставляли ложную информацию на границе, и были основания полагать, что их заявления об истинной цели поездки не соответствуют действительности", – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп.