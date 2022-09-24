Видео ⟩ Жители Юглы жалуются, что водители объезжают пробки через дворы домов

Эдмунд, житель Юглы, выпрыгивает с пассажирского сиденья машины, не дожидаясь места назначения, и идет домой пешком, потому что пробки задержат его на 15 минут дольше.

Местная жительница Юля в ужасе от потерянного времени в длинной очереди машин. Пользователи социальной сети Twitter также выразили недовольство загруженностью дорог. Там опубликовано видео с рекордно длинной очередью автомобилей и общественного транспорта, которая тянется от улицы Малиенас на Югле до улицы Гиппократа в Межциеме.

Местная жительница Надежда говорит: "Нет, это ужасно! Потому что я здесь живу. А когда эти машины едут, бензином пахнет, я не могу открыть окно, понимаете? Сейчас к стоматологу хожу. У меня выпали зубы из-за всех этих пробок!"

Представитель SIA Rīgas satiksme утверждает: "Средняя задержка составляют около 10 минут. В один день пробки могут быть десять минут, в другой день могут быть пять минут, а бывают и дни, когда стоять в пробках приходится и пятнадцать, и двадцать минут".

Видео: Сюжет Bez Tabu на латышском языке