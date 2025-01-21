В центре Бауски найден взрывоопасный предмет

Вскоре на место происшествия прибыли оперативные службы, а также специалисты по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов.

"На месте происшествия была организована эвакуация жителей, найденный снаряд был извлечен, официальные лица убедились в безопасности на месте происшествия, после чего снаряд был передан саперам для проведения дальнейших действий", - указали передаче в Государственной полиции.

"Это была немецкая 8,1-сантиметровая минометная мина времен Второй мировой войны, которая была взрывоопасна и уничтожена в безопасном месте", - заявила представитель Земессардзе Ингуна Зуте.

Большое количество неразорвавшихся боеприпасов времен Первой и Второй мировых войн до сих пор загрязняют поля, леса и болота страны. В населенных пунктах они встречаются реже, отмечает передача.

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