Сб, 24.09.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

СМИ: оккупированные территории Украины, возможно, войдут в состав России 30 сентября

rus.tvnet.lv
СМИ: оккупированные территории Украины, возможно, войдут в состав России 30 сентября
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Машины в ДНР с российскими флагами. Иллюстративное фото
Машины в ДНР с российскими флагами. Иллюстративное фото Фото: Alexander Ryumin

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 30 сентября, сообщает "Медуза". По словам источника в правительстве в этот день пройдет "протокольное мероприятие" с участием президента.

Россия планирует присоединить к себе захваченные территории Украины по итогам проводимых "референдумов".

В Совете Федерации сообщил, что уже 29 сентября они могут рассмотреть закон о вхождении в состав РФ новых субъектов.

По сообщению "Медузы" с ссылкой на РИА Новости говорится, что 30 сентября Путин может обратиться к Федеральному собранию, а затем будет "подписан договор о присоединении территорий".

В свою очередь организаторы "референдумов" о присоединении к России в самопровозглашенных республиках рассказали о том, сколько жителей проголосовало по итогам двух дней:

  • ДНР - 55,05%;
  • ЛНР - 45,86%;
  • Запорожская область - 35,54%;
  • Херсонская область - 31,79%.

Галерея: референдум в ДНР и ЛНР 

Как сообщалось с 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины проводятся "референдумы о присоединении к России".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх