Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти 30 сентября, сообщает "Медуза". По словам источника в правительстве в этот день пройдет "протокольное мероприятие" с участием президента.
СМИ: оккупированные территории Украины, возможно, войдут в состав России 30 сентября
Россия планирует присоединить к себе захваченные территории Украины по итогам проводимых "референдумов".
В Совете Федерации сообщил, что уже 29 сентября они могут рассмотреть закон о вхождении в состав РФ новых субъектов.
По сообщению "Медузы" с ссылкой на РИА Новости говорится, что 30 сентября Путин может обратиться к Федеральному собранию, а затем будет "подписан договор о присоединении территорий".
В свою очередь организаторы "референдумов" о присоединении к России в самопровозглашенных республиках рассказали о том, сколько жителей проголосовало по итогам двух дней:
- ДНР - 55,05%;
- ЛНР - 45,86%;
- Запорожская область - 35,54%;
- Херсонская область - 31,79%.
Галерея: референдум в ДНР и ЛНР
Как сообщалось с 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины проводятся "референдумы о присоединении к России".
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