СМИ: оккупированные территории Украины, возможно, войдут в состав России 30 сентября

Россия планирует присоединить к себе захваченные территории Украины по итогам проводимых "референдумов".

В Совете Федерации сообщил, что уже 29 сентября они могут рассмотреть закон о вхождении в состав РФ новых субъектов.

По сообщению "Медузы" с ссылкой на РИА Новости говорится, что 30 сентября Путин может обратиться к Федеральному собранию, а затем будет "подписан договор о присоединении территорий".

В свою очередь организаторы "референдумов" о присоединении к России в самопровозглашенных республиках рассказали о том, сколько жителей проголосовало по итогам двух дней:

ДНР - 55,05%;

ЛНР - 45,86%;

Запорожская область - 35,54%;

Херсонская область - 31,79%.

Галерея: референдум в ДНР и ЛНР

Как сообщалось с 23 по 27 сентября в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины проводятся "референдумы о присоединении к России".