На оккупированных территориях Украины пройдут "референдумы" о присоединении к России. Что это значит?

Как "референдумы" повлияют на происходящее в Украине?

Объявление так называемых референдумов не изменит ситуацию "на земле", отмечают эксперты Фото: Getty Images

"Мне кажется, российские власти сами не знают, что будет после этих "референдумов". Понятно одно: Украина уже никогда не пойдет на мирные переговоры при признании захваченных территорий российскими. Это вызов", - говорит Андрей Колесников.

Киев еще в апреле, после казавшихся дипломатическим успехом переговоров в Стамбуле, предупреждал Москву, что любая попытка провести квазиреферендумы на захваченных территориях поставит крест на возможности мирного урегулирования.

"Нам невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов. Это принципиально", - говорил Михаил Подоляк Би-би-си. Владимир Зеленский в августе заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры", если попытается устроить подобное голосование.

Впрочем, еще до того, как стало известно о подготовке "референдумов" 23-27 сентября, обе стороны заявляли: ни о каких переговорах речи сейчас нет. "Чтобы встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским состоялась, Киев должен на нее согласиться, но они отказываются от переговоров. Они же не хотят. Зеленский же сказал публично, что не готов", - жаловался Владимир Путин на пресс-конференции по итогам ШОС.

"Я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы", - говорил Владимир Зеленский в интервью СNN в середине сентября.