В понедельник, 26 сентября, на аэродром Спилве и Лиепайский аэропорт одновременно прибудут высокомобильные реактивные артиллерийские системы HIMARS ("Высокомобильная реактивная артиллерийская система"), доставленные в Латвию в учебных целях, сообщает отдел по связям с общественностью военного ведомства. Об этом порталу TVNET сообщил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Роберт Скрауч.
В понедельник в Латвию прибудут системы залпового огня HIMARS
Он пояснил, что будут проведены учения по высадке сил и демонстрация быстрой доставки и развертывания высокомобильной ракетно-артиллерийской системы HIMARS.
Как отметил Скрауч, во время осеннего этапа цикла военных учений Namejs 2022 мотострелковая бригада Национальных вооруженных сил выявила две учебные цели, которые нельзя безопасно уничтожить с помощью оружия, имеющегося в настоящее время в распоряжении латвийской армии. Мотопехотная бригада сделала запрос на поставку и развертывание систем HIMARS.
Он подчеркнул, что цель учений - продемонстрировать возможности сотрудничества Национальных вооруженных сил и Вооруженных сил США, поскольку Латвийская армия осуществляет обнаружение, идентификацию и оценку целей.
Министр обороны Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл понаблюдают за доставкой, развертыванием и имитацией стрельбы ракетно-артиллерийской системы HIMARS на аэродроме Спилве.
Кроме того после приземления в аэропорту Лиепаи системы HIMARS отправятся на военный полигон Шкеде в Павилостском крае, для стрельбы учебными ракетами по цели в водах Балтийского моря в экономической зоне Латвии.
Как напомнил представитель МИД, HIMARS - это высокоточные ракетно-артиллерийские комплексы с дальностью стрельбы около 300 километров.
Уже сообщалось, что в сентябре и октябре Национальные вооруженные силы будут проходить интенсивный цикл военных учений, в ходе которого солдаты и военная техника Латвии и союзных стран будут двигаться по основным и региональным дорогам Латвии. Армия призывает участников дорожного движения быть особенно осторожными, если они сталкиваются на дорогах с колоннами военной техники.
В ходе выполнения учебных задач в воздушном пространстве Латвии будут периодически проходить полеты различных военных самолетов, в том числе на малых высотах, а также боевые стрельбы на полигонах.
Армия призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым военным учениям, которые направлены на повышение комплексного потенциала национальной обороны и укрепление региональной безопасности.
Кроме того, Латвия планирует продлить участие Национальных вооруженных сил (НВС) в миссии в Ираке и увеличить число военнослужащих
Министерство обороны подготовило проекты постановлений правительства и парламента о продлении участия военнослужащих Национальных вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до 1 ноября 2024 года.
Также планируется увеличить количество участников миссии.
Решение об обучающей миссии в Ираке было принято в июле 2018 года по итогам саммита НАТО в Брюсселе. Миссия осуществляется с октября 2018 года, в ней участвуют все страны альянса и партнеры организации.
НВС участвуют в миссии с ноября 2020 года. В настоящее время в миссии участвуют два латвийских военнослужащих, которые несут службу в штабе миссии в Багдаде, а с февраля 2023 года НВС вернется к своим прежним задачам - обеспечению охраны сил миссии, ее базы и безопасного передвижения советников в районе миссии. Латвия уже выполняла эти задачи в начале участия в миссии.
В район миссии будет направлено дополнительное подразделение НВС численностью 30 солдат, которые будут нести службу в составе контингента Дании, при этом Минбороны, принимая развитие событий в Ираке и задачи миссии, при необходимости может рассмотреть вопрос об увеличении латвийского подразделения до 40 солдат.
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