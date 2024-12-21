Украинский генерал: в случае нападения Латвия должна продержаться месяц до прихода помощи

"На любые наши слова, что нужно готовиться к войне, всегда будет мощный контраргумент, который проработан, пожалуй, у каждого гражданина страны, являющейся членом НАТО, что "мы же в НАТО, чего нам бояться".

Задаю простой вопрос. Согласно российским планам, на захват Латвии, Эстонии, Литвы отводится от 3 до 5 дней.

Первый эшелон стран НАТО будет готов к действиям в полном составе на 38-45-е сутки. То есть у вас есть, условно говоря, 33 дня, которые вы должны выстоять, когда надежный щит НАТО сможет защитить ваши территории. 33 дня. Есть ли у вас эти ресурсы, чтобы выстоять внутри страны самостоятельно?

У вас есть запасы продуктов, воды, медикаментов, оружия, боеприпасов к этому оружию, готовы ли у вас фортификационные сооружения, создана ли система противовоздушной обороны на местном уровне и на большом, чтобы эти 33 дня выстоять?" - спрашивает Сергей Кривонос.

Генерал-майор запаса также отметил, что НАТО и Украина последние десятилетия готовились к локальным конфликтам, что не соответствует масштабам текущей войны в Украине.

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