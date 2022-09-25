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Видео ⟩ Поджигатель автомобилей продолжает действовать. Жители улицы Экспорта в страхе

rus.tvnet.lv
Поджигатель автомобилей продолжает действовать. Жители улицы Экспорта в страхе
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Сожжённый автомобиль
Сожжённый автомобиль Фото: ShaduraViktor/Shutterstock

Поджигатель с улицы Экспорта снова дал о себе знать. На этот раз в качестве жертвы был выбран автомобиль Volvo, который был припаркован в совершенно новом месте, где еще не действовал поджигатель. После этого случая жители начали жить в страхе за судьбу своих автомобилей и готовы сами решить проблему, сообщает Degpunktā.

В среду утром, 21 сентября, владелец подошел к своей машине, чтобы показать ее потенциальному покупателю и не мог поверить своим глазам. Поджигатель автомобилей вернулся после недельного перерыва, чтобы заставить людей снова говорить о себе и пугать владельцев автомобилей.

Волнуются не только автовладельцы, но и другие жители улицы Экспорта и окрестностей, наслышанные о скандально известном поджигателе. Люди опасаются, что пожары могут стать массовыми.

Местные жители указывают на то, что поджигатель обычно действует около 3:00 ночи, когда свет фонарей уже не такой яркий. Также жители призывают друг друга вмешиваться, чтобы самостоятельно бороться с проблемой.

По всем случаям поджогов на улице Экспорта в Государственной полиции возбуждены уголовные дела. В настоящее время выясняется, могут ли случаи быть связаны, и жителей просят помочь информацией.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке

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