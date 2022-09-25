Украина потребовала созвать срочное заседание Совбеза ООН

В первый же день "референдумов" в соцсетях стали появляться видео с вооруженными людьми, которые обходят квартиры для надомного "голосования".

Мировое сообщество не будет признавать "референдумы"

В США, странах Евросоюза и НАТО неоднократно подчеркивали, что "референдумы" - это посягательства России на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины и никто не признает "никакие притязания России на никакие якобы аннексированные территории". Президент США Джо Байден назвал "голосование" бутафорией и надуманным предлогом для аннексии. По его словам, США и партнеры будут вместе работать над тем, чтобы принять против Кремля "быстрые и суровые" экономические меры за организацию псевдореферендумов. В "большой семерке" (G7) также подчеркнули, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы или легитимности".

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Союзники не признают и никогда не признают незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией. "Референдумы" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины не имеют легитимности и будут грубым нарушением Устава ООН. Союзники по НАТО не признают их незаконную и незаконную аннексию", - говорится в заявлении НАТО.

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