Японское предприятие Toyota Motor Corp. сообщило, что закрывает завод по сборке автомобилей в России, принимая во внимание проблемы с поставками, возникшие в результате санкций.
Toyota закрывает завод в России
Toyota закрывает завод в России
Завод Toyota неподалеку от Санкт-Петербурга остановил работу в марте, вскоре после вторжения России в Украину.
"После шестимесячного простоя предприятие не видит реальных возможностей в будущем возобновить производство", - указала Toyota.
Издание "Коммерсант" сообщило, что такое решение было принято в связи с проблемами с поставками электронных деталей.
В прошлом году на этом заводе Toyota в России было трудоустроено около 2600 человек и произведено порядка 80 000 автомобилей.
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