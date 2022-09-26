Toyota закрывает завод в России

Завод Toyota неподалеку от Санкт-Петербурга остановил работу в марте, вскоре после вторжения России в Украину.

"После шестимесячного простоя предприятие не видит реальных возможностей в будущем возобновить производство", - указала Toyota.

Издание "Коммерсант" сообщило, что такое решение было принято в связи с проблемами с поставками электронных деталей.

В прошлом году на этом заводе Toyota в России было трудоустроено около 2600 человек и произведено порядка 80 000 автомобилей.