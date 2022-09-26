В Лиепае ученица техникума напала с ножом на педагога. Начат уголовный процесс

Так, в субботу, 24 сентября, Государственная полиция получила информацию о том, что в публичном учреждении в Лиепае ножевые ранения получила женщина. Пострадавшую доставили в больницу.

Начат уголовный процесс за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, а также пробационный надзор, или же общественные работы или денежный штраф.

"Можем подтвердить, что в происшествие вовлечено несовершеннолетнее лицо. Подозреваемая задержана", - рассказала RUS TVNET представитель Госполиции Сигне Штейнберга.

Как агентству LETA рассказал директор Лиепайского государственного техникума Агрис Рупертс,

пострадавшая женщина - учительница руководимого им образовательного учреждения, а нападавшая - первокурсница.

По словам Рупертса, нападение произошло в субботу, в художественном салоне учительницы, где та проводила занятия по рисованию для заинтересованных. Нападение произошло после занятий, когда все остальные люди ушла.

Директор техникума пояснил, что никаких признаков того, что воспитанница нападет на учительницу, не было. Он допускает, что педагог могла поинтересоваться, почему девочка не посещает школу, так как в этом месяце она пропустила 33 урока по необоснованным причинам и 17 уроков по обоснованным причинам.

"Сегодня утром просмотрели документы девочки и пришли к выводу, что в выданной семейным врачом справке не указано заболевание, которое учителям стоит принять во внимание" - добавил директор.

Рупертс рассказал, что он связался с пострадавшей учительницей в больнице. Состояние ее здоровья стабилизировалось. Образовательное учреждение предоставляет учительнице всю необходимую помощь. Кроме того, на этой неделе будут обсуждены вопросы безопасности, как поступать во время чрезвычайной ситуации.