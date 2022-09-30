Фото ⟩ В Риге выступит Робби Уильямс

Это более 85 миллионов альбомов, проданных по всему миру, четырнадцать альбомов номер один в Великобритании, четырнадцать синглов номер один, наибольшее количество билетов на концерт, проданных за день (1,6 млн 19 ноября 2005 года), запись трех концертов в Knebworth для 375 000 человек в 2003 году, параллельные грандиозные успехи его свинг-альбомов и воссоединенных Take That, беспрецедентные и непревзойденные 18 наград Brit, рождественский альбом, судейство на X-Factor, мюзикл "Королевской шекспировской компании" The Boy In The Dress, многочисленные сотрудничества в музыке, искусстве, радио, книгах, моде, телевидении и кино и так далее, и так далее, и так далее.