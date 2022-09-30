Робби Уильямс возвращается на сцену со своими лучшими хитами. В следующем году несравненный исполнитель отметит 25-летие своей сольной карьеры и 9 марта выступит в "Арена Рига". Билеты в продаже с 30 сентября с 11.00 в сети Biļešu Serviss. Участники клуба FBI и Positivus смогут приобрести билеты раньше с помощью кода, который будет отправлен зарегистрированным пользователям.
Фото ⟩ В Риге выступит Робби Уильямс
Робби Уильямс – несравненный артист и суперзвезда, о чем свидетельствуют аншлаговые концерты, рекордные выступления и последний приезд артиста в Ригу, билеты на который были полностью распроданы.
В рамках нового концертного тура XXV мы услышим лучшие хиты 25 лет в новом звучании, записанные совместно с Metropole Orkest, в том числе любимые публикой Angels, Let Me Entertain You до She's the One и многие другие.
Последний альбом XXV официально побил все рекорды официальных чартов и в настоящее время находится на первом месте - это 14-й сольный альбом Уильямса, сделавший его самостоятельным артистом с наибольшим количеством альбомов номер один в Великобритании, который превзошел рекорд, принадлежащий легендарному Элвису Пресли.
Робби Уильямс является одним из самых коммерчески успешных сольных исполнителей в истории Великобритании.
Выход альбома XXV в сентябре 2022 года знаменует тот факт - примечательный, невероятный, неоспоримый, - что прошло уже более двадцати пяти лет с тех пор, как Робби Уильямс ушел из бойз-бенда Take That и начал сольную карьеру, которую никто, даже он сам, еще не мог себе представить.
Это более 85 миллионов альбомов, проданных по всему миру, четырнадцать альбомов номер один в Великобритании, четырнадцать синглов номер один, наибольшее количество билетов на концерт, проданных за день (1,6 млн 19 ноября 2005 года), запись трех концертов в Knebworth для 375 000 человек в 2003 году, параллельные грандиозные успехи его свинг-альбомов и воссоединенных Take That, беспрецедентные и непревзойденные 18 наград Brit, рождественский альбом, судейство на X-Factor, мюзикл "Королевской шекспировской компании" The Boy In The Dress, многочисленные сотрудничества в музыке, искусстве, радио, книгах, моде, телевидении и кино и так далее, и так далее, и так далее.
После триумфального шоу "Возвращение домой" в июне 2022 года у него накопилось невероятное количество энергии, чтобы ее выплеснуть в турне XXV.
"Я люблю свою работу, то, что мне дали, и возможности, которые я должен реализовать. И я все еще очень амбициозен", - говорит Робби Уильямс.
Галерея: Концерт Робби Уильямса в Риге
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!