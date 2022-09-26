Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) подтвердил свою полную готовность к повторному проведению двухдневной предупредительной забастовки и начнет ее завтра, 27 сентября, сообщила координатор LVSADA Инга Рудзите.
Профсоюз медиков готов к повторной предупредительной забастовке
Поддержку забастовке выразили Европейская федерация профсоюзов общественных услуг, Латвийский союз свободных профсоюзов, а также профсоюзы ряда европейских стран.
В рамках забастовки в 13:00 планируется митинг протеста перед зданием Кабинета министров.
Как сообщила Рудзите, организация искала компромисс и с осени 2021 года на переговорах с Министерством здравоохранения неоднократно смягчала первоначальные требования. В настоящее время осталось только одно требование: LVSADA настаивает на том, чтобы, согласно решению Кабинета министров, врачи и функциональные специалисты получали не менее 1862 евро, медицинский персонал по уходу за больными и помощники функциональных специалистов - не менее 1117 евро, а вспомогательный медицинский персонал - не менее 745 евро.
В соответствии с указанным требованием гарантированная государством средняя заработная плата во втором полугодии 2022 года должна составить 2048 евро для врачей и функциональных специалистов, для медицинского персонала по уходу за больными и помощников функциональных специалистов - 1229 евро, а для вспомогательного медицинского персонала - 820 евро до уплаты налогов
LVSADA напоминает, что, согласно утвержденному в 2017 году распоряжению Кабинета министров, в 2023 году гарантированная государством среднемесячная заработная плата до налогообложения (брутто) должна была составить 2455 евро для врачей, 1473 евро для медсестер, акушерок, помощников врачей, 982 евро для помощников медсестер.
В общей сложности на удовлетворение требований медиков в этом году потребовалось бы примерно 30 млн евро.
Как отмечает LVSADA, правительство не только утвердило целевую среднюю заработную плату врачей, но и определило риски, которые возникнут, если зарплаты врачей не будут увеличены до необходимого уровня. По оценке организации, если оплата труда медицинского персонала не будет увеличена в запланированном размере, доступность медицинских услуг, в основном оказание неотложной медицинской помощи, критически ухудшится не только в региональных больницах, но и в клинических университетских больницах Риги.
Председатель LVSADA Валдис Керис и председатель забастовочного комитета Лига Бариня подчеркивают, что позиция правительства и Сейма по сути свидетельствует о неуважении к утвержденным Кабинетом министров в 2017 году гарантиям по заработной плате медицинских работников. По их мнению, правительство с согласия Сейма решило ослабить гарантированное государством здравоохранение, что с точки зрения профсоюза неприемлемо, а с точки зрения пациента - опасно для жизни.
Как сообщалось, 20 сентября правительство утвердило документ "О разработке нового порядка оплаты труда медицинских работников". Для продолжения переговоров по вопросам заработной платы медицинских работников 22 сентября Минздрав пригласил на встречу отраслевые организации, однако представители LVSADA во встрече не участвовали.
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