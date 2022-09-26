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В Кремле признали, что при мобилизации допущены ошибки

rus.tvnet.lv
В Кремле признали, что при мобилизации допущены ошибки
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Фото: Naresh777/Shutterstock

В понедельник, 26 сентября, в российском Кремле признал, что при мобилизации резервистов были допущены ошибки, и заявил, что решение о закрытии границ России не принималось.

"Действительно, есть случаи, когда (мобилизационный) указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил в стране "частичную мобилизацию", призвав резервистов для отправки на войну в Украину. Решение Путина вызвало протесты в стране и побудило молодых людей бежать из России.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что, вопреки слухам, решение о закрытии внешних границ России и объявлении военного положения в ряде приграничных регионов не принято.

"Мне ничего об этом не известно. Решение еще не принято", - сказал Песков.

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