В Кремле признали, что при мобилизации допущены ошибки

"Действительно, есть случаи, когда (мобилизационный) указ нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации", - заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе объявил в стране "частичную мобилизацию", призвав резервистов для отправки на войну в Украину. Решение Путина вызвало протесты в стране и побудило молодых людей бежать из России.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что, вопреки слухам, решение о закрытии внешних границ России и объявлении военного положения в ряде приграничных регионов не принято.

"Мне ничего об этом не известно. Решение еще не принято", - сказал Песков.