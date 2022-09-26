Видео ⟩ В России мужчина поджег себя в знак протеста против мобилизации

О состоянии мужчины пока ничего не известно. Официальные лица инцидент не комментируют.

Местный новостной сайт YA62.ru сообщил, что мужчина получил легкие травмы, а рязанская "Новая газета" - что у него ожоги 90% поверхности тела. На видео, опубликованном YA62.ru, видно, что мужчина после инцидента может идти в сопровождении врачей.

На опубликованном "Новой газетой" видео с камеры наблюдения видно, что мужчина выходит на дорогу, обливает себя какой-то жидкостью, после чего поджигает себя и убегает.

Очевидец рассказал YA62.ru, что мужчина "начал смеяться и кричать, что не хочет участвовать в "спецоперации" в Украине". По словам источника "Новой газеты", он кричал, что "не хочет идти на фронт".