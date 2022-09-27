Тимати рассказал о своем местонахождении: "Долг родине отдать придется"

"Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь", - написал он под студийной фотографией, опубликованной в Instagram.

Тимати отметил, что повестку пока не получал, но "это совсем не говорит о том что ее не будет".

"У меня нет паники и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая ее ВВП", - отметил он.

О мобилизации он высказался так:

"Получаю множество комментариев о том что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером.

Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг Родине отдать придется рано или поздно всем кто столько лет жил, развивался и получал здесь... Если будет нужна моя учетная специальность, то готов".

Публикации в СМИ про отъезд Тимати совпали с объявленной в России частичной мобилизацией. После того, как стало известно об отъезде Тимати в соцсетях появились предложения, чтобы по возвращению отправить рэпера в военкомат. Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала спешный отъезд артиста в свое Telegram-канале:

"Герой только Пугачеву стебать".

Так Ксения Собчак намекнула на пост Аллы Пугачевой в поддержку супруга Максима Галкина, который Тимати резко раскритиковал. Стоит заметить, что немало российских звезд высказались в поддержку Аллы Борисовной. Известно, что сейчас Примадонну проверяют на предмет дискредитации российской армии.