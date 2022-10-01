Выборы ОНЛАЙН ⟩ Подсчет голосов идет полным ходом. RUS TVNET подводит итоги выборов в Сейм

Согласно данным на текущий момент, на выборах 14-го Сейма проголосовало почти 59% избирателей, сообщила на пресс-конференции после закрытия избирательных участков председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Берзиня. Это почти на 5% больше, чем на предыдущих парламентских выборах 2018 года.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов, в данный момент подсчитано более 10%, лидируют - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян, и "Объединенный список".

Согласно данным экзитпола, 5%-ный барьер преодолели еще пять партий - Национальное объединение, "Прогрессивные", "За стабильность!", "Латвия на первом месте" и "Для развития/За!", а еще несколько партий близки к 5% голосов. Официальные данные о том, какие партии прошли в Сейм, объявит Центральная избирательная комиссия после подсчета голосов.

Согласно данным опроса избирателей на выходе с избирательных участков, 22,5% избирателей проголосовали за "Новое Единство", 11,5% - за "Объединенный список", 10,9% - за СЗК. Национальное объединение может набрать 8,4% голосов, "Прогрессивные" - 8,3%, "За стабильность!" - 5,4%, "Латвия на первом месте" - 5,3%, "Для развития/За!" - 5,2% голосов.

"Согласие" и "Консервативные", согласно опросам, получили по 3,5% голосов.

На государственное финансирование, преодолев 2%-ный барьер, смогут претендовать Русский союз Латвии - 3,2% голосов, партия "Каждому и каждой" - 2,8%, "Суверенная власть" - 2,3%.

Остальные партии могли получить менее 2% голосов: "Республика" - 1,6%, "Сила народной власти" - 1,1%, "Слуги народа для Латвии" - 0,9%, "Едины для Латвии" - 0,5%, Христианско-прогрессивная партия - 0,4%, "Объединение для Латвии" - 0,3%.

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