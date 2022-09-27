"Мастер-класс по маринованию от украинской бабушки": в Ластадии пройдет праздник урожая

В сотрудничестве с обменным пунктом "Бривбоде" с 12:00 до 16:00 Ластадия приглашает жителей обменяться природными дарами из своего сада, вареньями, соленьями и их рецептами. А уже в 12:30 наслаждаться супом, приготовленным на костре, и вместе с Александром Русаком, членом совета директоров Zero Waste Latvija, в саду Ластадии обсуждать, как сократить пищевые отходы и как использовать их до последнего, а также где можно полностью исключить образование ненужных отходов.

Фото: Пресс-фото

В 13:00 начнется "Мастер-класс по маринованию от украинской бабушки". В это же время можно будет участвовать в анимационной мастерской "Не играй с едой" вместе с художницей Дайной Штейнерт-Калниней. В процессе могут принимать участие как дети, так и взрослые. Во время мастерской в режиме покадровой съемки будет создан фильм, в котором главные роли будут играть различные продукты питания, особенно короли этого сезона – тыквы, кабачки и корнеплоды. Мастерская будет проходить с 13:00 до 16:00 на сцене Ластадии: первые 2 часа будет создаваться анимация, в последний час будет записываться и добавляться звуковая дорожка, а презентация готовой анимации состоится в 17:00.

В рамках мероприятия будет открыт и начнет работать Общественный ящик Ластадии – место, где во время конкретных мероприятий можно обмениваться продуктами питания, отдавать лишнюю, но все еще пригодную и съедобную еду, где ее может взять другой человек, желающий употребить ее в пищу. Чтобы обеспечить качество оставленных продуктов и снизить риск их порчи, Общественный ящик будет работать только в определенные числа. Об актуальных датах можно узнать, подписавшись на Facebook страницу - Mans rajons Lastādija.

Мероприятие организуют молодые люди из проекта солидарности "Кухня творческого сообщества" в сотрудничестве с "Бривбоде".