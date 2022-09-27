"Когда будет вода и зачем началась война?" Как живут мариупольцы, оставшиеся в оккупированном городе

"Пришел за хлебом, а здесь пропаганда работает..." - пишет пенсионер Певцов и присылает Би-би-си видео, записанное на Бульваре Хмельницкого перед супермаркетом "Зеркальный", где выдают пайки. На видео энергичный мужчина на велосипеде просит старика на вид примерно 80 лет сказать на камеру, что тот не волнуется из-за возможного возвращения Украины. "Я не волнуюсь", - сипит дед, но на камеру говорить отказывается. "Я с Донецкого исполкома, там просят сказать на камеру", - протягивает старику свое удостоверение мужчина. Но старик так и не соглашается.

Собеседники Би-би-си говорят, что сейчас в Мариуполе жить тяжело, а уцелевшая квартира и возможность найти хоть какую-нибудь работу - основные причины, почему они остаются в городе. Но есть и такие, кто говорит, что лучше выберет тюрьму, а не жизнь в России.

Мариуполь Фото: Getty Images

Жизнь до начала войны в Мариуполе у Марии и ее семьи была счастливая, но девушка считает, что Украина их предала. "Нас кинули с эвакуацией, оставив подыхать в городе, как пушечное мясо. Все в правительстве Украины и города знали, что так будет, - говорит она. Но тут же добавляет, что не хотела "русского мира, [российскую армию] сюда никто не звал".