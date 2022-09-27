ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

Консул Мотоки Тацунори освободили через пару часов, объявили персоной нон грата и обязали покинуть Россию.

Токио выразил категорический протест России по поводу задержания консула и дал понять, что Япония может предпринять ответные шаги.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) объявила, что Тацунори был пойман при получении секретной информации об экономических последствиях западных санкций на Дальнем Востоке России.

ФСБ утверждает, что секретная информация, в том числе касающаяся сотрудничества России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, была получена за деньги.

Москва выразила протест действиям консула по дипломатическим каналам, сообщила ФСБ.

С другой стороны, представитель японского правительства заявил, что российские спецслужбы пытались запугать дипломата, задержав консула.

Ему завязывали глаза и надевали наручники, что является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Он также подчеркнул, что ничего противозаконного консул не делал, а также добавил, что консул покинет Россию в среду, 28 сентября.