Министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс призывает органы безопасности обратить внимание на происходящее в Даугавпилсе и действия мэра Андрея Элксниньша.
Плешс: органы безопасности должны обратить внимание на действия мэра Даугавпилса
Министр призывает обратить особое внимание на действия Элксниньша, которые связаны с возможным сознательным желанием искусственно создать и поддерживать этническую напряженность в Даугавпилсе и в Латвии в целом.
Мэр Даугавпилса сегодня опубликовал на сайте самоуправления и в своем аккаунте в Facebook информацию о том, что Даугавпилс вновь обратился в Конституционный суд с заявлением, оспаривающим демонтаж памятников, прославляющих советскую оккупацию.
Дума напоминает, что Даугавпилс еще в 1992 году демонтировал те советские памятники, которые не имеют художественной ценности и отражают идеологию. Другие объекты находятся в хорошем техническом состоянии и с момента восстановления независимости обслуживались и даже реставрировались. Дума подчеркивает, что они не прославляют советский режим, а посвящены памяти погибших на войне.
Самоуправление Даугавпилса считает, что закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики" не соответствует статьям Конституции, предусматривающим право самоуправления на управление своей территорией в интересах ее жителей. По мнению Даугавпилсской думы, поручая самоуправлению демонтировать объекты, государство вмешивается в автономные функции самоуправления.
В соответствии с принципом самоуправления и Европейской хартией самоуправлений законодательный орган, возлагая задачу демонтажа объектов на самоуправление, должен обеспечить также соответствующее финансирование, но демонтаж на 50% предписано оплатить из средств самоуправления.
Финансирование, необходимое для демонтажа определенных Кабинетом министров объектов в Даугавпилсе, составляет 350 000 евро и не предусмотрено в городском бюджете. Даугавпилс учел ранее высказанные КС соображения о возможном привлечении пожертвований и прилагает к иску информацию о доступных пожертвованиях в размере 665,86 евро, чего недостаточно для выполнения самоуправлением возложенной на него функции.
14 сентября КС отказал в возбуждении дела после первого иска Даугавпилсской городской думы, оспаривающего обязанность демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режимы.
Кроме того Элксниньш опубликовал на Facebook два существенно разных объявления на латышском и русском языках. "Мы не боимся быть единственными из 42 самоуправлений Латвии, которые оспаривают незаконные решения Сейма и правительства", - пишет Элксниньш по-русски. В латвийском заявлении такого текста нет.
Элксниньш обращает внимание жителей Даугавпилса, не говорящих по-латышски, что, вопреки совету министра, город "не собирается отказываться ни от финансирования плановых операций, ни от помощи с оплатой пациентских взносов, ни от создания удобной инфраструктуры для инвалидов, ни от поддержки врачей-резидентов, ни от программ для молодёжи по летней занятости, ни от пособий по рождению ребёнка для даугавпилчан!".
Скорее, министру, предложившему это, "достанутся от мертвого осла уши", говорит Элксниньш по-русски. В латышском тексте такой записи нет.
Отвечая на это заявление, Плешс указывает, что Элксниньш нарушил свое только что подписанное обязательство и график демонтажа памятников, прославляющих советскую власть.
В правовом государстве закон должен соблюдать каждый государственный служащий, каждый житель и каждый, кто хочет остаться в Латвии, объясняет Плешс, указывая на то, что Элксниньш также дает повод российским пропагандистам продолжать дезинформационную войну против Латвии и Европы.
Плешс поручил министерству немедленно провести проверку выполнения графика демонтажа памятника.
"Я поручил министерству незамедлительно провести проверку по выполнению графика демонтажа. Мэр города и дума могут не сомневаться - за неисполнение закона о демонтаже прославляющих советский режим монументов придется ответить! Если Даугавпилсская дума и ее председатель будут саботировать исполнение закона, таким образом косвенно прославляя преступления советского режима и выступая против национальных интересов Латвии, я ни минуты не колеблясь использую свое право инициировать роспуск думы и отстранение ее председателя", - заявил министр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!