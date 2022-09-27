Плешс: органы безопасности должны обратить внимание на действия мэра Даугавпилса

В соответствии с принципом самоуправления и Европейской хартией самоуправлений законодательный орган, возлагая задачу демонтажа объектов на самоуправление, должен обеспечить также соответствующее финансирование, но демонтаж на 50% предписано оплатить из средств самоуправления.

Финансирование, необходимое для демонтажа определенных Кабинетом министров объектов в Даугавпилсе, составляет 350 000 евро и не предусмотрено в городском бюджете. Даугавпилс учел ранее высказанные КС соображения о возможном привлечении пожертвований и прилагает к иску информацию о доступных пожертвованиях в размере 665,86 евро, чего недостаточно для выполнения самоуправлением возложенной на него функции.

14 сентября КС отказал в возбуждении дела после первого иска Даугавпилсской городской думы, оспаривающего обязанность демонтировать объекты, прославляющие тоталитарные режимы.

Кроме того Элксниньш опубликовал на Facebook два существенно разных объявления на латышском и русском языках. "Мы не боимся быть единственными из 42 самоуправлений Латвии, которые оспаривают незаконные решения Сейма и правительства", - пишет Элксниньш по-русски. В латвийском заявлении такого текста нет.

Элксниньш обращает внимание жителей Даугавпилса, не говорящих по-латышски, что, вопреки совету министра, город "не собирается отказываться ни от финансирования плановых операций, ни от помощи с оплатой пациентских взносов, ни от создания удобной инфраструктуры для инвалидов, ни от поддержки врачей-резидентов, ни от программ для молодёжи по летней занятости, ни от пособий по рождению ребёнка для даугавпилчан!".