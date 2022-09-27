Умер Борис Моисеев

Причины смерти не уточняются.

Борис Моисеев - советский и российский артист, эстрадный певец, танцовщик, хореограф, киноактер. В 2006 году получил звание заслуженного артиста России. Он один из первых совершил каминг-аут в России.

Артист работал в Украине в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. После делал карьеру в странах Балтии.

В 1978 году Моисеев создал танцевальное трио "Экспрессия", в котором танцевал с двумя девушками. Трио выступало в знаменитом в те годы юрмальском варьете "Юрас перле". Именно там талантливых танцоров заметила Алла Пугачева и пригласила работать в своем шоу. В 1987 году трио вышло из состава труппы Пугачевой и начало сольную карьеру.

Танцоры выступали в клубах Западной Европы, продолжительное время трудились на итальянском телеканале RAI-2 в рамках шоу "Рафаэлла Карра представляет". Совсем скоро Моисеев уже работал по профессии в США.