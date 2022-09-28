"Герань" над Одессой. Иранские дроны бросили вызов украинской ПВО

Дроны-камикадзе, как правило, меньшего размера, часто используют винтовой двигатель и управляются внешним источником.

Хотя такие дроны существуют еще с конца 1980-х, они стали активно развиваться в последние годы. Толчком послужило развитие систем спутниковой навигации и связи, которые позволили улучшить точность наведения беспилотников.

Барражирующий боеприпас интересен еще и тем, что в современном мире его может построить и не очень технологически развитая страна. Такие беспилотники могут быть довольно недорогими, хотя это сказывается на их боевых качествах.

Можно, например, поставить дешевый мотор, но при этом уменьшится скорость или дальность. Или не применять сложную систему наведения, снизив точность. Не обязательно применять специальные боеголовки с мощной взрывчаткой, хотя это снизит поражающую способность.

Наконец, вместо сложной защищенной электроники можно брать платы, купленные в интернет-магазинах или тайком в других странах. Такой дрон, скорее всего, будет менее защищен от систем радиоэлектронной борьбы, но он все равно будет лететь, будет сравнительно недорого стоить, его будет проще построить.

Иранские "камикадзе"

Иранская промышленность выпускает много разных беспилотников, стараясь как можно меньше о них рассказывать.

Хотя Иран активно разрабатывает дроны еще с 1980-х годов, активно применять их стали только в 2000-х. В последние годы в Ливан и Йемен стали поступать барражирующие боеприпасы иранского производства.