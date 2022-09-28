Шокирующие кадры стихийных захоронений в Изюме облетели весь мир. Все это мы уже видели на освобожденных от российской армии территориях на Севере Украины. Но не менее шокируют и свидетельства выживших. Они сообщают, что многие украинцы попали в плен к ФСБ или Росгвардии по доносу местных коллаборантов - своих же соседей или знакомых, пишет Rus.Postimees.
Сотни украинцев идут на сделку с оккупантами. Кто они и что их ждет?
В репортаже украинского журналиста Юрия Бутусова мужчина из Купянска поделился своими воспоминаниями от пребывания в местах заключения, которые российские военные организовали во многих местах в городе.
"В моей камере на четыре человека сидели 20–25 человек. Шестеро из них были пристегнуты наручниками к турнику. Каждый вечер нас ставили лицом к стенке, а их - избивали. Один из них сорвал российский флаг, второй крикнул "Слава Украине!", третий в АТО (в Донбассе – прим. ред.) служил и его сдали", - перечисляет мужчина.
Наказание неизбежно
Как оказалось, сотни граждан Украины пошли на сотрудничество с агрессором. В Бюро государственных расследований Украины установили 937 случаев преступлений против основ национальной безопасности. Исходя из фактов открыто 780 уголовных производств за государственную измену, 123 - за коллаборационистскую деятельность, 245 человек объявлены в розыск, более тысячи проверяются на причастность к измене и коллаборационизму, открыто 39 судопроизводств.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров пишет у себя на странице в Facebook: "Мы подготовили "подарок" для 118 сотрудников оккупационных правоохранительных органов из Мелитопольского района.
Служба безопасности Украины предъявила обвинение жителю города Балаклея, добровольно перешедшего на сторону оккупантов. Коллаборанту грозит от 12 до 15 лет лишения свободы. Это особо тяжкое преступление, по которому амнистия не предусмотрена.
Подобная судьба ждет всех местных коллаборантов-предателей, в первую очередь бывших правоохранителей, перешедших на службу к оккупантам. Наш координационный штаб уже подготовил большой массив информации. Мы не будем ждать результатов следствия и решения суда, а уже сейчас занимаемся арестом имущества коллаборантов: квартир, домов, земельных участков, автомобилей и так далее согласно Закону "О санкциях". Первыми "счастливчиками", имущество которых будет арестовано, являются 118 сотрудников оккупационных правоохранительных органов из Мелитопольского района", - пишет Иван Федоров.
11 сентября в Мелитополе должен был состояться референдум за присоединение Запорожской области к России, но этого не случилось из-за отказа местных жителей участвовать в данном мероприятии.
Просчеты коллаборантов
"Мы видим, что коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами. Заключают соглашения об отмене, отсрочке или ослаблении их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить Украине", - сообщает мэр Мелитополя.
Украинские спецслужбы ведут такую работу на всех оккупированных территориях. Как сообщает источник Rus.Postimees из Волновахского района Донецкой области, подобные списки также готовятся и в этом регионе, заводятся дела. В частности, по нескольким эпизодам коллаборационизма в территориальном самоуправлении "Мирное" открыто производство дел на пятерых местных чиновников, которые пошли на сотрудничество с оккупантами.
Кроме того, у коллаборантов на оккупированных территориях большие проблемы с безопасностью. 16 сентября при взрыве самодельного взрывного устройства в здании Генпрокуратуры так называемой Луганской Народной Республики погиб генпрокурор ЛНР Сергей Горенко, а вместе с ним его заместитель Екатерина Стегленко.
На следующий день, 17 сентября, заместителя главы оккупационной администрации Бердянска Олега Бойко нашли убитым в гараже собственного дома. Мужчина получил два огнестрельных ранения в ногу и одно – в голову, неподалеку также нашли труп его жены с огнестрельным ранением в голову. Шестого сентября был взорван начальник местного ГАИ. Аналогичные покушения на жизнь коллаборантов - не редкость и в Херсонской области.
Тем временем некоторые предатели Украины по своим украинским документам пытаются попасть на территорию Евросоюза и даже пересечь Российскую границу с Эстонией, что напрямую свидетельствует о недоверии к Российской Федерации среди этой категории граждан.
Поступает информация, что пограничная служба РФ все неохотнее пропускает гауляйтеров на территорию России, когда те пытаются бежать от наступающих сил ВСУ.
Фемида пока колеблется
Украинские суды едва ли не ежедневно выносят приговоры предателям Украины за сотрудничество с оккупантами. Кто-то из таких преступников сообщил карателям из ФСБ место жительства бывших военнослужащих Украины, кто-то навел российскую артиллерию на объекты ВСУ, а кто-то и лично участвовал в насилии. Сроки назначаются серьезные, как в случае киевлянина, который сдавал российской разведке места дислокации полка "Азов". За содеянное он отсидит 16 лет.
Но за аналогичные преступления украинские суды могут выносить и намного более мягкие решения, как, например, в случае Максима Решетняка - доцента технического университета в Харькове.
11 мая на своей странице в российской соцсети ВКонтакте пророссийски настроенный ученый опубликовал карту с указанием местонахождения подразделений украинской армии. И тем не менее суд в итоге выпускает Решетняка из СИЗО под залог, а затем выносит решение о лишении свободы сроком на пять лет, причем с отсрочкой отбывания наказания сроком на два года.
То есть вместо статьи за государственную измену или коллаборационизм Решетняка привлекают лишь по статье о несанкционированном распространении информации.
В судах Украины налицо применение политики двойных стандартов. Очевидно, что и проблему коррумпированных судей Киеву также придется решать в авральном темпе. Иначе бури возмущения в украинском обществе не миновать.
Андрей Крищенко: Нам надо строить сильное государство и задушить врага в зародыше
Андрей Крищенко - бывший начальник городского отдела милиции Горловки. В 2014 году он отказался становиться коллаборантом и переходить на службу к пророссийским самопровозглашенным властям ДНР.
В апреле 2014 года во время штурма пророссийскими боевиками здания Горловского управления милиции Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание. Тогда он получил тяжелые ранения. Сейчас он пребывает в зоне боевых действий. Postimees удалось немного поговорить с ним о перспективах коллаборантов в городе, где он столько лет проработал в милиции, и на подступах к которому он сейчас воюет.
– Андрей Евгеньевич, какие перспективы у коллаборантов в городе, где вы столько лет проработали? Ведь сегодня уже очевидно, что ВСУ будут освобождать Донецкую область, и Горловку в том числе.
– Эти территории будут освобождаться силами ВСУ и обязательно будут фильтрационные мероприятия. Прежде всего, мы должны дать оценку мотивов, глубины предательства, так сказать.
Мы должны понимать, кто перед нами. Останется много тайных врагов, симпатизирующих "русскому миру". Таких людей необходимо еще в самом начале отсечь от управления, вообще от всех его сфер. В первую очередь – образования. Но, главное, люди, которые там находятся, должны будут по-новому учиться жить и работать по украинским законам и хотеть этого.
Не нужно думать, что государство Украина должно кого-то понять, простить и прочее. Все эти люди должны интегрироваться и принять правила жизни по-украински. Все-таки 8 лет - это достаточно большой срок, уже выросло поколение детей, которые вошли во взрослую жизнь в этом квази-государстве.
– На этой территории было много российских управленцев?
– Нет, российских управленцев там практически не было, только в военной сфере. И то – только начиная с ротного или батальонного уровня и выше консультанты были российскими. А милиция, полиция, суды, прокуратура, сфера образования, городские и поселковые власти - это местные коллаборанты. Это те люди, которых мы знали, много с кем работали, и они все предали Украину и работали на врага.
– Обращались ли к вам по старой памяти местные коллаборанты, чтобы вы помогли им снова перейти на сторону Украины? Как вы выражаетесь: "Понять и простить".
– Да, были такие случаи. Люди делали это по программе Службы безопасности Украины «Возвращение домой». Но это те люди, которые не совершали тяжких преступлений. Я помогал им перебраться на территорию Украины. Но не скажу, что это массовая история.
– Смогут ли вообще люди интегрироваться обратно в Украину?
– После деоккупации люди осознают, что им принес "русский мир". Ждунов и агентуры будет намного меньше. Ведь Горловка пришла в упадок, регион сейчас на грани экономической и экологической катастрофы. Сейчас полиция, прокуратура и суды возобновят работу практически одновременно.
Нам надо строить сильное государство. Тогда люди никуда не побегут. Надо обрезать пути для коллаборантов во власть. Никаких послаблений, никаких дискуссий на эту тему. Это зло и точка! Надо душить врага в зародыше.
Я уверен, что после деоккупации мы сможем построить такую систему безопасности, чтобы больше не было возвращения к этому безумию.
Андрей Евгеньевич Крищенко
• 5 ноября 1972 – родился в селе Доманевка Николаевской области.
• 1992 – начал работать в патрульно-постовой службе милиции Горловки Донецкой области.
• 14 апреля 2014 – отстреливался с полковником Германом Приступой от пророссийских террористов во время трехчасового штурма управления милиции, сбросил российский флаг и пророссийского боевика с крыши. Попал в плен, был освобожден.
• 15 декабря 2015 – назначен на должность начальника полиции Киева.
• 23 сентября 2021 – утвержден в должности заместителя председателя Киевской городской администрации по вопросам самоуправления.
• 24 февраля 2022 – вступил добровольцем в ряды Национальной гвардии Украины. В настоящее время несет службу в Донецкой области.
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