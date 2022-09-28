Сотни украинцев идут на сделку с оккупантами. Кто они и что их ждет?

То есть вместо статьи за государственную измену или коллаборационизм Решетняка привлекают лишь по статье о несанкционированном распространении информации.

В судах Украины налицо применение политики двойных стандартов. Очевидно, что и проблему коррумпированных судей Киеву также придется решать в авральном темпе. Иначе бури возмущения в украинском обществе не миновать.

Андрей Крищенко: Нам надо строить сильное государство и задушить врага в зародыше

Андрей Крищенко - бывший начальник городского отдела милиции Горловки. В 2014 году он отказался становиться коллаборантом и переходить на службу к пророссийским самопровозглашенным властям ДНР.

Андрей Крищенко. Фото: личный архив

В апреле 2014 года во время штурма пророссийскими боевиками здания Горловского управления милиции Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание. Тогда он получил тяжелые ранения. Сейчас он пребывает в зоне боевых действий. Postimees удалось немного поговорить с ним о перспективах коллаборантов в городе, где он столько лет проработал в милиции, и на подступах к которому он сейчас воюет.

– Андрей Евгеньевич, какие перспективы у коллаборантов в городе, где вы столько лет проработали? Ведь сегодня уже очевидно, что ВСУ будут освобождать Донецкую область, и Горловку в том числе.

– Эти территории будут освобождаться силами ВСУ и обязательно будут фильтрационные мероприятия. Прежде всего, мы должны дать оценку мотивов, глубины предательства, так сказать.