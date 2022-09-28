Видео с высказываниями Александра Лукашенко уже не первый раз становятся трендом в TikTok. На этот раз пользователи оценили слова лидера Беларуси о "задымленной и грязной Европе".
Видео ⟩ "Там все задымлено": слова Лукашенко о Европе стали трендом в TikTok
"Там все задымлено": слова Лукашенко о Европе стали трендом в TikTok
"Я видел Европу - все сжато, все задымлено, все грязно, люди трутся один о другого, толкают. Тяжело там жить людям", - звучат слова Лукашенко на роликах пользователей. Тренд в TikTok появился после того, как один из пользователей выложил видео с доклада Александра Лукашенко на третьем Всебелорусском народном собрании в 2006 году.
Люди стали активно делиться видеороликами из своих путешествий по Европе под высказывания Лукашенко.
@alin4ikfox Куда там той Европе 😏 #ukraine🇺🇦#nowarinukraine ♬ оригинальный звук - ProstoAlik @katerinauktr Не едьте сюда))) #европа #ужас #швейцария #влог #переезд #реки #день #хочуврек ♬ оригинальный звук - ProstoAlik @rehinaaaaaaaa7 Все как по сценарию #переписка #рекомендации #рек ♬ оригинальный звук - ProstoAlik
Уже начали появляться и первые видео из Латвии.
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