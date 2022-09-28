Видео ⟩ "Там все задымлено": слова Лукашенко о Европе стали трендом в TikTok

"Я видел Европу - все сжато, все задымлено, все грязно, люди трутся один о другого, толкают. Тяжело там жить людям", - звучат слова Лукашенко на роликах пользователей. Тренд в TikTok появился после того, как один из пользователей выложил видео с доклада Александра Лукашенко на третьем Всебелорусском народном собрании в 2006 году.