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Видео ⟩ "Там все задымлено": слова Лукашенко о Европе стали трендом в TikTok

rus.tvnet.lv
"Там все задымлено": слова Лукашенко о Европе стали трендом в TikTok
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Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP

Видео с высказываниями Александра Лукашенко уже не первый раз становятся трендом в TikTok. На этот раз пользователи оценили слова лидера Беларуси о "задымленной и грязной Европе".

"Я видел Европу - все сжато, все задымлено, все грязно, люди трутся один о другого, толкают. Тяжело там жить людям", - звучат слова Лукашенко на роликах пользователей. Тренд в TikTok появился после того, как один из пользователей выложил видео с доклада Александра Лукашенко на третьем Всебелорусском народном собрании в 2006 году.

@prostoalik74 #лукашенко #глобальныерекомендации #топ #европа ♬ оригинальный звук - ProstoAlik

Люди стали активно делиться видеороликами из своих путешествий по Европе под высказывания Лукашенко.   

@alin4ikfox Куда там той Европе 😏 #ukraine🇺🇦#nowarinukraine ♬ оригинальный звук - ProstoAlik
@katerinauktr Не едьте сюда))) #европа #ужас #швейцария #влог #переезд #реки #день #хочуврек ♬ оригинальный звук - ProstoAlik
@shkodatanya

😂😂😂

♬ оригинальный звук - ProstoAlik
@rehinaaaaaaaa7 Все как по сценарию #переписка #рекомендации #рек ♬ оригинальный звук - ProstoAlik
@natalie.melay ♬ оригінальний звук - МАКИЯЖ💗ПРАГА
@iness_8888 ♬ оригинальный звук - ProstoAlik

Уже начали появляться и первые видео из Латвии.

@mrbadguy88 ♬ оригинальный звук - ProstoAlik
@aleksandra.v___ #fyp ♬ оригинальный звук - ProstoAlik

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