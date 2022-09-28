В Талси в квартире найдено тело женщины. По подозрению в убийстве арестован мужчина

22 сентября была получена информация от медучреждения о том, что в квартире в Талси было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала мужчину. К нему применена мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается, начат уголовный процесс по факту убийства. За такое преступление грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.