В Талси по подозрению в убийстве женщины арестован мужчина, сообщает агентство LETA.
В Талси в квартире найдено тело женщины. По подозрению в убийстве арестован мужчина
В Талси в квартире найдено тело женщины. По подозрению в убийстве арестован мужчина
22 сентября была получена информация от медучреждения о том, что в квартире в Талси было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
В ходе оперативных мероприятий полиция задержала мужчину. К нему применена мера пресечения в виде ареста.
Следствие продолжается, начат уголовный процесс по факту убийства. За такое преступление грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!