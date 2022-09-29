65% пылевых клещей, обитающих в наших домах, живут в нашей постели: как обеспечить гигиену?

Сократите количество пылевых клещей в принадлежностях для сна

Пылевые клещи в больших количествах селятся в матрасах и подушках, так как на их поверхностях скапливается много отмерших клеток кожи. В процессе уничтожения пылевых клещей важную роль играет личная гигиена и регулярная уборка дома. Выбирайте простыни, наволочки, пододеяльники, которые можно стирать при температуре не менее 60 градусов. Как подчеркивает аллерголог, постельное белье необходимо менять если не каждую неделю, то хотя бы раз в две недели и стирать при температуре 60 градусов и выше. При такой температуре пылевые клещи погибают, поэтому стирка – единственный способ устранить как можно больше аллергенов.

"Если возможно, сушите постельное белье в сушилке, а не на балконе или в помещении. При сушке на улице белье может собирать из воздуха миллионы аллергенов, поэтому лучше использовать сушильную машину. Приобретите специальные антиаллергенные чехлы для подушек или меняйте подушки каждые шесть месяцев. Пылевые клещи не любят синтетические материалы (например, полиэстер), поэтому предпочтительнее выбирать подушки и одеяла из подобных материалов или регулярно стирать одеяла и подушки с перьевыми и пуховыми наполнителями", - советует Карклиня.