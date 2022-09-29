СМИ: Россия отвела 80% войск от границ стран Балтии ради войны в Украине

По данным, которые приводит издание, до войны в Украине в этом регионе находилось около 30 тыс. российских военнослужащих. После трудностей на фронте Москве пришлось направить на войну большинство из них, чтобы восполнить потери.

Также журнал сообщает, что в Балтийском регионе осталось только около 6 тыс. российских военных.

"Передислокация из этого региона за последние семь месяцев была очень значительной. Россия многие десятилетия держала около нас сухопутную группировку, которая сейчас практически испарилась", - сообщил военный на условиях анонимности.

При этом он отметил, что у России в регионе мощное воздушное присутствие, и от украинской войны практически не пострадал Северный флот.

Переброшенные войска в Украине отправились воевать в Харьковскую область, где недавно российские силы потерпели серьезное поражение.

"Передислокация сухопутных войск была необходима из-за катастрофической нехватки обученных военных", - написал изданию Харри Охра-ахо, бывший глава финской военной разведки, который сейчас является советником министерства обороны страны. – К угрозе со стороны НАТО это не имеет никакого отношения. В реальности этой угрозы не было, она существовала только в риторике российских лидеров".

При этом действующие и бывшие сотрудники европейских оборонных ведомств утверждают, что в долгосрочной перспективе Россия представляет угрозу региону, в особенности небольшим странам Балтии.

Они ожидают, что вне зависимости от результата войны в Украине Москва восстановит свой военный потенциал в Западном военном округе.