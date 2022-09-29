Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду, 28 сентября, что планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о псевдореферендумах о присоединении к РФ, проведенных в оккупированных регионах Украины.
Эрдоган поговорит с Путиным о "референдумах" в Украине
Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у Турции поддержку этих территорий и того, "чтобы мы убедили Путина". Президент Турции заявил, что поговорит с Путиным по этому вопросу в четверг.
"Я бы хотел, чтобы они не проводили референдумы, а вместо этого мы могли бы решить этот вопрос дипломатическим путем", - сказал Эрдоган.
Так называемые "референдумы", проведенные в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с 23 по 27 сентября, не получили международного признания, поскольку проводились с нарушением украинского и международного права и без соблюдения минимальных демократических стандартов.
Во время телефонного разговора Путина с Эрдоганом также могут обсудить планы строительства новой атомной электростанции (АЭС) в турецком черноморском городе Синоп.
Эрдоган сказал, что с Путиным по этому вопросу ведутся переговоры. В настоящее время на юге Турции строится АЭС "Аккую", которая является первой АЭС в Турции и строительство которой находится под контролем российской государственной компании "Росатом".
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