Эрдоган поговорит с Путиным о "референдумах" в Украине

Эрдоган заявил, что президент Украины Владимир Зеленский запросил у Турции поддержку этих территорий и того, "чтобы мы убедили Путина". Президент Турции заявил, что поговорит с Путиным по этому вопросу в четверг.

"Я бы хотел, чтобы они не проводили референдумы, а вместо этого мы могли бы решить этот вопрос дипломатическим путем", - сказал Эрдоган.

Так называемые "референдумы", проведенные в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины с 23 по 27 сентября, не получили международного признания, поскольку проводились с нарушением украинского и международного права и без соблюдения минимальных демократических стандартов.

Член НАТО Турция имеет хорошие отношения с Украиной, но также является близким партнером России.

Во время телефонного разговора Путина с Эрдоганом также могут обсудить планы строительства новой атомной электростанции (АЭС) в турецком черноморском городе Синоп.

Эрдоган сказал, что с Путиным по этому вопросу ведутся переговоры. В настоящее время на юге Турции строится АЭС "Аккую", которая является первой АЭС в Турции и строительство которой находится под контролем российской государственной компании "Росатом".