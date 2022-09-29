Квартиры в Юрмале, Москве и гонорары: что оставил после себя Борис Моисеев?

Несколько СМИ сообщают, что Борис Моисеев владел трехкомнатной квартирой в Юрмале (площадью 100 квадратных метров), впоследствии подаренной Кристине Орбакайте, которую он считал своей названой дочерью. Имущество в Латвии он приобрел более 20 лет назад. Рыночная стоимость жилья с европейской мебелью составляет около 130-150 тысяч евро (примерно 7,3 млн рублей по текущему курсу), пишет "Вокруг-ТВ".

Борис Михайлович также владел несколькими квартирами в центре Москвы. Одна из них - это квартира с дизайнерским ремонтом, в которой он проживал. Недвижимость площадью 115 квадратных метров расположена на улице Краснопролетарской. Известно, что по хозяйству Моисееву помогала домработница. Весной 2022 года появились слухи, что артист переписал имущество на своего директора Сергея Гороха.

Сергей Горох утверждает, что Моисеев не оформлял дарственную и не переписывал на него недвижимость: "Я не являюсь ни собственником, ни хозяином московской недвижимости Бориса Михайловича".

Борис Моисеев регулярно получал авторские отчисления за свои песни.

"Главный доход ему приносили его произведения, которые активно используются до сих пор. Он успел зарегистрировать права на 200 музыкальных композиций, в том числе на "Голубую луну", - сказали журналистам в окружении артиста, добавив, что кроме песен отчисления шли и за хореографию.

Портал "Вокруг-ТВ" отмечает, что близким родственникам певца будут завещаны антикварные вещи и квартира в Болгарии - апартаменты в комплексе "Эмеральд Бич Ризорт СПА" в 15 км от аэропорта города Бургас. Недвижимость стоит около семи миллионов рублей (примерно 126 тысяч евро).

Галерея: Борис Моисеев в Латвии